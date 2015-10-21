Немеркнущая классика Свежий выпуск Каракозайым ДАЛИШОВА

Известный виолончелист начал обучаться игре на инструменте в восемь лет, окончил Ленинградскую консерваторию и аспирантуру. Был солистом-концертмейстером группы виолончелей Мариинского театра, с 2004-го – приглашенный дирижер Мариинки, с 2006-го – художественный руководитель созданного по его инициативе Санкт-Петербургского Дома музыки. Сергей Павлович также является инициатором реставрации дворца великого князя Алексея Романова, где и расположен Дом музыки.

Для студентов КазНУИ встреча с маститым деятелем искусств стала значимой и интересной, тем более что прошла она в непринужденной обстановке, и Сергей Павлович сразу настроил зал на волну свободного и позитивного общения.

– Вы очень счастливые люди, – говорил маэстро. – Я думал, что у вас один из самых прекрасных городов на свете – Астана. Это, однако, оказалось не все. У вас одно из лучших зданий университета, прекрасные ректор и преподаватели!

Сергей Ролдугин обратил внимание студентов на важность их будущих профессий. «Искусство воспитывает высокие моральные качества, формирует высокие духовные запросы. Так, с исчезновением классической музыки не будет никакой другой», – отметил он.

Конечно, особым подарком для будущих музыкантов и всех присутствующих стала возможность послушать игру виолончелиста. Сергей Павлович провел также замечательный мастер-класс.

Ректор КазНУИ, народная артистка Казахстана Айман Мусахаджаева сообщила, что решением ученого совета Сергею Ролдугину присвоено почетное звание доктора Казахского национального университета искусств.



