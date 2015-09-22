Немеркнущая слава «Динамо» Свежий выпуск 448 Юрий ЛИФИНЦЕВ

Отметить вместе с казахстанцами эту славную дату к нам приехали представители полутора десятков стран – участниц Международного координационного совета (МКС) динамовских организаций. А это не только одноклубники из бывших республик Советского Союза, а ныне независимых государств, но и представители дальнего зарубежья. С давних пор общество «Динамо» было частью международного спортивного движения и таковым остается в наши дни.

В ознаменование 70-летия Великой Победы гости возложили цветы к мемориалу Славы в парке им. 28 героев-панфиловцев, затем провели заседание МКС динамовских организаций, на котором рассмотрели ряд насущных вопросов своей дальнейшей деятельности. Местом главных торжеств – праздничного заседания – стал манеж Республиканского колледжа спорта.

В зале – подтянутая молодежь и выдающиеся ветераны старейшего спортивного общества, в разное время прославившие страну на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, а также чемпионы СССР и победители европейских кубковых турниров. Из Москвы в свой любимый город приехал двукратный олимпийский и пятикратный чемпион мира по классической борьбе Валерий Резанцев, в приподнятом настроении были выдающиеся легкоатлеты Вениамин Солдатенко и Ольга Шишигина, хоккеис­ты Борис Чехлыстов, Евгений Агуреев, Николай Шмик, Берик Сексембаев, боксер Виктор Демьяненко, ватерполисты Аскар Оразалинов и Сергей Королев, биатлонистка Елена Хрусталева, тренер по спортивной гимнас­тике Наталья Цапенко и многие другие легендарные спортсмены и наставники.

Со своей стороны праздничную атмосферу формировали военный оркестр под управлением Елены Евстратенко и церемониальный взвод, не раз восхищавший своим мастерством обращения с оружием зрителей Международного военно-музыкального фестиваля Спасские ворота.

С приветствием к собравшимся обратился министр внутренних дел Респуб­лики Казахстан, председатель ФСО «Динамо» генерал-полковник полиции Калмуханбет Касымов. Казахстанских коллег тепло поздравил председатель Международного координационного совета динамовских организаций Владимир Тимошин, вручивший Калмуханбету Касымову памятный кубок.

Почетные знаки от Министерства культуры и спорта «За развитие спорта в Республике Казахстан» динамовцам вручил председатель Комитета по спорту Ильсияр Канагатов. Юбиляров поздравила заместитель акима Алматы Зауреш Аманжолова, а вице-президент Национального олимпийского комитета РК Анатолий Кульназаров вручил золотые ордена НОКа Адилю Шаяхметову, Валерию Резанцеву, Николаю Князеву и другим заслуженным в большом спорте людям.

Валерий Резанцев напомнил собравшимся, что на сегодня в активе динамовцев Казахстана – 75 завоеванных на Олимпийских играх медалей. В 2016 году в Рио-де-Жанейро состоялись очередные летние Игры, и Валерий Григорьевич пожелал нашим атлетам выиграть в Бразилии еще как минимум 15 наград различного достоинства, чтобы их стало 90 – по числу лет, исполнившихся физкультурно-спортивному обществу «Динамо» РК.

В заключение праздника, названного организаторами «Немеркнущая слава», свое мастерство перед многочисленными зрителями продемонстрировали боксеры-динамовцы Казахстана и Кыргызстана.



