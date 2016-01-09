​Немеркнущий свет таланта

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Наталья РЫЖКОВА

Уникальная коллекция работ немецких художников начала формироваться практически с первых лет существования областного музея изобразительного искусства и собиралась долго. Часть из них перешла от самих авторов или их родственников, остальные произведения попали в фонд благодаря длительным поискам музейных сотрудников.

Немецкие художники оказались в Казахстане 75 лет назад – их забросили в дальние дали репрессии и депортация. Сполна испытав тяготы сталинского режима, в угнетающей их реальности талантливые люди находили силы и вдохновение писать портреты, запечатлевать суровую природу и быт жителей края.

Имена оказавшихся в Карагандинской области немецких художников обрели международную известность. В первом ряду стоит яркий художник, график, архитектор, дизайнер, представитель югендстиля, поэт, философ Генрих Фогелер. Достойное место занимают всемирно известный акварелист Артур Фонвизин и замечательный художник, бывший директор Московского музея изобразительного искусства им. А. Пушкина Владимир Эйферт. Музейную коллекцию украсили работы Леонида Гамбургера, Ирины Борхман, Оскара Майера, Гюнтера Гуммеля и других.

Владимир Эйферт, Павел Фризен, Виктор Буш щедро делились опытом с учениками. Пример творческой преемственности прослеживается в трех фамилиях: Владимир Эйферт учил Виктора Буша, а тот стал наставником Виктору Аренту.

– Сегодня мы все делаем для того, чтобы поддержать и продолжить традиции немецких художников, творческое влияние которых, без преувеличения, способствовало становлению изо­бразительного искусства Караганды, – говорит Виктор Арент. Теперь уже он передает своим ученикам полученные у мастеров старшего поколения знания.

В музее хранится немало работ современных и молодых авторов. На презентации электронного каталога художница Ирина Пономарева, немка по национальности, подарила музею свои картины. Были выставлены произведения Генриха Фогелера, Владимира Эйферта, Оскара Майера, Павла Фризена, Ирины Борхман и других. По признанию атташе по культуре посольства Германии в РК Карин Гренсфельд, для нее участие в создании проекта явилось важным событием. Она открыла для себя имена художников, узнала об их тяжелых судьбах и теперь хочет рассказать о них другим. Каталог нужен и проживающим в Казахстане 180 тыс. немцев – для постижения родной истории: опираясь на прошлое, они будут уверенно идти в будущее.

Карагандинский музей тесно сотрудничает с посольством Германии, Институтом Гете и областным обществом «Немецкий центр «Видергебурт». В 2010 году музей пригласил земляков на фотовыставку «Современная Германия», а в 2013-м состоялась выставка немецкого фотомастера Валерия Арента «Счастье». В 2015 году через живописца Виктора Арента, посетившего Германию, удалось установить новый контакт с городком Ворпсведе, где жил Генрих Фогелер. Музеи Казахстана и Германии обменялись материалами о творчестве художника.

В октябре прошлого года в Центральном государственном музее РК состоялась Неделя Германии в Казахстане. В ее программе была и выставка произведений из фондов Карагандинского музея изобразительного искусства и Таразского историко-краеведческого музея. Тогда же на международной конференции «Немцы Казахстана: мост между Астаной и Берлином» прозвучал доклад о художниках Караганды. Культурным событием в регионе стала выставка фотохудожника Дитера Зейтца «Виртуальные ландшафты».

Отныне электронный каталог для сайта Ассоциации немцев Казахстана позволит пользователям в любой точке мира ознакомиться с художественным наследием немецких авторов, судьба которых связана с Карагандой.

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