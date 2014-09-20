Немецкая оборонная промышленность грозится переехать за границу

"Либо мы будем продолжать сокращать производство и вместе с ним рабочие места, либо уйдем за границу", – заявил в интервью немецкой
газете Süddeutsche Zeitung председатель правления концерна Rheinmetall,
глава союза оборонной промышленности в Германии Армин Паппергер, сообщает Росбалт
.
По его словам, все крупнейшие предприятия отрасли размышляют о том,
смогут ли они впредь оставаться в ФРГ. "Если моя страна ничего у меня не
покупает и одновременно говорит, что я не имею права экспортировать, то
так мне долго не продержаться", – сказал предприниматель.
Ранее министр экономики Германии Зигмар Габриэль ввел жесткие
ограничения на экспорт вооружений. Он обосновал принятое решение
напряженной ситуацией на Ближнем Востоке и конфликтом в Украине. В то
же время на недавней встрече с представителями оборонной промышленности
министр пообещал оказать поддержку. В частности, планируется выдавать
разрешения на экспорт продукции, используемой главным образом в
невоенных целях, а также запасных частей. На ноябрь запланирована
очередная встреча, в ходе которой будет продолжено обсуждение проблем
отрасли.