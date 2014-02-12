Политика
Немецкие СМИ проявили интерес

Участники встречи, среди которых были как руководители медийных компаний, так и журналисты печатных и электронных СМИ, проявили большой интерес к Посланию, отметив, что оно в первую очередь конкретизирует начало нового этапа развития Казахстана в рамках «Стратегии-2050». 

Главный редактор журнала Wostok Петер Франке отметил социальную составляющую документа, где указываются не только планы по поддержке работников бюджетной сферы, но и содержится призыв к каждому казахстанцу о необходимости внесения личного вклада в достижение заявленных в Послании целей. Руководитель Consultum Communications Ханс-Эрих Бильгес обратил внимание на социальную и инновационную роль среднего бизнеса, который должен стать локомотивом экономического развития Казахстана, подчеркнул большое значение выставки «ЭКСПО-2017» в Астане, проведение которой должно быть максимально использовано для индустриально-инновационного прорыва страны. Немецкий журналист также обратил внимание своих коллег на заметный рост благосостояния казахстанского народа за время независимости.

Редактор журнала Business&Diplomacy Франк Шюттиг в свою очередь отметил важность сотрудничества в сфере транспорта и логистики, а также необходимость взаимодействия в области научных разработок и их применения в производстве. А корреспондент телевизионного канала TV-Berlin Петер Бринкманн высоко оценил намерения Казахстана организовать на местах сервисные производства для предприятий нефтегазовой отрасли.

Ануар КАЛМЫКОВ

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