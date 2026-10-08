Немецкий эксперт назвал реформы в Казахстане одними из самых масштабных за годы независимости

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Конституционные реформы в Казахстане открыли путь к одному из самых масштабных этапов политического обновления за годы независимости. Такое мнение выразил бывший официальный представитель Сената Берлина, юрист и политолог Михаэль-Андреас Бутц, сообщает Kazpravda.kz

Он подчеркнул, что смысл конституционных преобразований заключается прежде всего в расширении возможностей граждан участвовать в делах государства. По его мнению, новая избирательная система придаст дополнительный импульс участию общества в демократических процессах.

«Это одна из самых масштабных реформ, реализованных в Казахстане с момента обретения независимости. Одно из ее основных направлений – расширение возможностей граждан участвовать в демократических процессах через новую избирательную систему», – сказал Михаэль-Андреас Бутц.

Немецкий эксперт обратил внимание и на другую важную составляющую конституционного обновления – укрепление самостоятельности местного самоуправления и экономического потенциала регионов. Он убежден, что расширение полномочий местной власти открывает возможности для повышения инвестиционной привлекательности муниципалитетов.

«Одновременно расширяются полномочия органов местного самоуправления. Это создает благоприятные условия для привлечения инвестиций в муниципалитеты», – отметил эксперт.

Михаэль-Андреас Бутц рассматривает конституционные преобразования в контексте долгосрочного развития Казахстана.

Оценивая масштаб и содержание реформ, он сопоставил темпы модернизации страны с процессами в соседних государствах. По мнению эксперта, избранный курс реформ все отчетливее обозначает прогрессивную позицию Казахстана в регионе.

«Эти изменения показывают, что Казахстан следует по пути модернизации. Сегодня Казахстан значительно более прогрессивен, чем все соседние государства, включая двух крупных соседей на западе и востоке», – сказал он.

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