Немецкого студента приговорили к смертной казни в Китае

Народный суд юго-восточного города Сямынь в Китае приговорил гражданина Германии к высшей мере наказания, сообщает DW со ссылкой на агентство dpa.

Бывший студент из Мюнхена обвинен в совершении жестокого убийства своей бывшей подруги и ее молодого человека, являвшихся также гражданами Германии. Немецкий студент убил своих соотечественников молотком и ножом в июне 2010 года. Судопроизводство закрыли три года назад. С тех пор осужденный ожидал вынесения приговора.

Первым европейцем, приговоренным к высшей мере наказания в Китае за последние 50 лет, был британец Акмаль Шейх, которого осудили за ввоз в страну 4 кг героина в 2009 году.

По данным Amnesty International за 2013 год, Китай занимает первое место в мире по количеству приведенных в исполнение смертных приговоров.