Неминуемый прогресс

В столице в честь Международного дня полета человека в космос и 30-летия создания Национального аэро­космического агентства состоялся День открытых дверей для школьников и студентов. Были подготовлены выставка музейных экспонатов, презентация предприятий космической отрас­ли, экскурсии по лабораторной и испытательным базам, а также автограф-сессия с казахстанскими космонавтами.

– Я сам сейчас впервые в полной мере ощутил, что такое сегодняшний Национальный космический центр, – сказал первый казахстанский космонавт Токтар Аубакиров. – До этого даже с высоты своих прожитых лет не представлял, что Казахстан так далеко продвинулся. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы сумели не только сохранить то, что мы когда-то создали, но еще и в разы приумножили.

Обратившись к молодежи, он акцентировал их внимание на значимости центра, который не просто обучает, но и создает что-то новое. Здесь собирают спутник. И это имеет большое значение, ведь созидание, по словам Токтара Аубакирова,– самый весомый товар.

Мероприятие было нацелено на повышение интереса молодежи и общественности к воп­росам развития космической отрасли. Школьники и студенты могли задавать вопросы и взаимодействовать с представителями организации, узнавать о профессиях в сфере космоса. Как отметили организаторы, подобные встречи помогут ученикам с выбором направления в обучении, а студентам послужат наглядным примером дальнейшей реализации себя как специалистов.