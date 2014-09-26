Немцы впервые назвали лучшим автобрендом не немецкую марку

Впервые с 2012 года лучшей маркой автомобилисты Германии выбрали не немецкий бренд, сообщает Лента.ру
Первое место досталось Volvo. Шведский автопроизводитель
поднялся с прошлогодней седьмой позиции. При этом среди отдельных
моделей, распределенных по разным классам, первое место досталось Volvo
только в сегменте кроссоверов. Лучшим стал XC60. В остальных категориях
лучшими стали немецкие модели. Исключение составили только Mazda3 в
категории "малый средний класс" и Skoda Roomster в "фургонах".
Лучшее
сервисное обслуживание, по мнению немцев, предоставляет Mazda. При этом
в 2013-м водители в Германии удостоили японского автопроизводителя лишь
12 места в этому параметру.
При
составлении рейтинга в ADAC обработали 20 тысяч отзывов от участников
клуба. При составлении рейтинга учитывалось не только мнение
автомобилистов, но также качество сервисного обслуживания и количество
зарегистрированных в стране автомобилей той или иной марки.
В
начале 2014 года немецкий автоклуб уличили в подтасовке результатов при
выборе лучшего автомобиля года. Газете Suddeutsche Zeitung удалось
выяснить, что обладатель главного приза Volkswagen Golf набрал лишь 3,4
тысячи голосов, тогда как в ADAC заявили о 34 тысячах проголосовавших. В
организации, которая включает в себя 18 миллионов участников, сознались в мошенничестве.