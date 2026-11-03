Ненад Лалович: Чемпионат мира по борьбе в Астане останется яркой страницей в истории

При этом председатель федерации борьбы Казахстана Еркин Окасов подчеркнул, что ожидал от казахстанских борцов более высоких результатов, и обозначил повышение спортивных показателей в качестве одной из главных задач федерации на предстоящий период, передает Kazpravda.kz

Фото: Федерация борьбы Казахстана

1 ноября во дворце спорта «Барыс Арена» в Астане состоялась торжественная церемония закрытия чемпионата мира по борьбе. В течение девяти соревновательных дней более 900 спортсменов из 135 стран мира боролись за медали в 30 весовых категориях.

Выступая на церемонии закрытия, президент Объединённого мира борьбы (UWW) Ненад Лалович дал высокую оценку организации чемпионата мира в Астане. Он особо отметил, что Казахстану удалось всего за 4-5 месяцев подготовить и провести столь масштабное международное соревнование на высоком уровне, успешно справившись со всеми организационными задачами.

«Это был особенный чемпионат мира. Все мы стали свидетелями того, насколько высоко был организован этот турнир. Хочу выразить искреннюю благодарность каждому, кто внёс свой вклад в проведение столь масштабного спортивного события. Сегодня чемпионат завершается, но он, несомненно, останется яркой страницей в истории мировой борьбы. Уверен, что чемпионат мира в Астане надолго сохранится в нашей памяти благодаря особой атмосфере, ярким впечатлениям и тёплым воспоминаниям», — отметил Ненад Лалович.

После своего выступления президент UWW в знак признания высокого уровня организации чемпионата мира вручил председателю Федерации борьбы Казахстана Еркину Окасову специальный памятный подарок от имени Объединённого мира борьбы, а также футболку компании RUDIS, изготовленную специально для чемпионов. Стоит отметить, что подобная награда была вручена представителю Казахстана впервые в истории отечественной борьбы.

В свою очередь, председатель федерации борьбы Казахстана Еркин Окасов (на фото) поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке и проведении чемпионата, и высказался о результатах выступления национальной сборной. Он подчеркнул, что ожидал от казахстанских борцов более высоких результатов, и обозначил повышение спортивных показателей в качестве одной из главных задач федерации на предстоящий период.

«Я не удовлетворён результатами выступления наших борцов на чемпионате мира. Мы рассчитывали на более высокие показатели. Что касается организации турнира, Астана достойно справилась с возложенными на неё задачами. От имени федерации я хочу принести извинения всем болельщикам за спортивные результаты. Мы только начинаем нашу работу. Я готов приложить все свои силы и усилия для того, чтобы в дальнейшем улучшить результаты наших спортсменов. Это общая цель не только для меня, но и для тренеров и самих борцов. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто поддерживал нас и болел за наших спортсменов на протяжении всех девяти дней чемпионата!» — сказал Окасов.

Председатель федерации подчеркнул, что высокий уровень организации международного турнира и спортивные результаты национальной сборной — это два самостоятельных направления ответственности. Если чемпионат мира в Астане продемонстрировал способность Казахстана проводить крупнейшие международные спортивные соревнования, то выступление отечественных борцов обозначило вопросы, требующие особого внимания и дальнейшей системной работы.

В ходе торжественной церемонии закрытия переходящий флаг чемпионата мира был передан представителям делегации США — страны, которая примет чемпионат в 2027 году.

Как сообщалось, сборная Казахстана завоевала пять медалей на прошедшем чемпионате мира.