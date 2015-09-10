"Ненужные" кадры готовят колледжи Костанайской области – акимат
Айдар Утешев
Колледжи Костанайской области готовят кадры, невостребованные на рынке труда. Об этом заявила руководитель департамента по контролю в сфере образования Костанайской области Батима Даумова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный портал "Алау".
По ее словам, распространенной проблемой колледжей Костанайской области является дублирование специальностей. Слабый учет региональных потребностей в кадрах приводит к переизбытку подготовки специалистов, не отвечающих спросу на рынке труда в регионе.
"Сейчас в области ведется подготовка кадров по 80–85 специальностям технического и профессионального образования. Анализ показал, что 38,8% (33 специальности – Прим. ред.) всех специальностей в регионе дублируется, а подготовку кадров по ним осуществляют от 3 до 18 колледжей", – отметила Даумова.
По статистике департамента, речь идет о специальностях: – "Учет и аудит" (по отраслям) – ведут подготовку 18 колледжей (в том числе в 9 частных колледжах); – "Вычислительная техника и программное обеспечение" (по видам) – 16 колледжей (в том числе в 6 частных); – "Правоведение" – 11 колледжей (в том числе в 7 частных); – "Финансы" (по отраслям) – 8 колледжей (в том числе в 7 частных); – "Менеджмент" (по отраслям и областям применения) – 6 колледжей; – "Переводческое дело" (по видам) – 6 колледжей (в том числе в 5 частных).
Также, по данным анализа, в прошлом учебном году в колледжах области по специальности "Правоведение" обучались около 1 500 человек (в том числе в частных колледжах – 1 200 человек), а электрогазосварщиков – чуть более 500 человек, т. е. правоведов – почти в 3 раза больше.
"Необоснованно много выпускают колледжи экономистов, юрисконсультов, бухгалтеров, обеспечивая их переизбыток в ущерб подготовке кадров по массовым рабочим профессиям, востребованным на рынке труда. Особенно часто это прослеживается в частных колледжах. По отдельным квалификациям подготовку кадров осуществляют многие колледжи. Так, подготовку "поваров" осуществляют большей частью все сельские колледжи", – пояснила Батима Даумова.
По словам руководителя областного департамента по контролю в сфере образования, в регионе назрела необходимость сокращения выпуска "ненужных" специалистов и переключения на подготовку по рабочим специальностям.