Согласно официальной информации департамента полиции Костанайской области, конфликт произошел между двумя 37-летними мужчинами, в результате которого один выстрелил в другого из зарегист­рированного ружья.

– Преступление было совершено в ночь на 8 Марта в цент­ральной части Костаная. Начато досудебное расследование по статье «Убийство» УК РК. Подоз­реваемый задержан и арестован, – сообщили в пресс-службе департамента.

Однако чуть позже сухая информация была дополнена тем, что подозреваемый является сотрудником полиции. Прокомментировал преступление на своей странице в Facebook и начальник департамента генерал Бекет Аймагамбетов.

«В Костанае совершено прес­тупление, к которому оказался причастен полицейский – рядовой программист. Считаю необходимым прокомментировать это дело. Между двумя одноклассниками произошел конфликт. Он развивался в чате, в котором сос­тоят более 10 человек. Программисту начали поступать угрозы от одноклассни­ка», – отмечается на его личной страничке.

По данным пресс-службы ДП Костанайской области, причина конфликта в настоящее время выясняется следствием.

«Около 3 часов утра одноклассник, который был ранее судим, в состоянии алкогольного опьянения подъехал на машине со знакомым домой к сотруднику. Он с угрозами стал приближаться к полицейскому, который вышел на встречу, взяв с собой зарегистрированное на его имя ружье. Необъективно оценив обстановку и услышав опять угрозы в свой адрес, он произвел выстрел, потерпевший скончался», – пояс­няет на своей страничке Бекет Аймагамбетов.

В настоящее время полицейс­кий арестован. Кроме обычного досудебного расследования начато и служебное, которое проводят сотрудники управления собственной безопасности ДП Костанайской области. Остальные детали происшествия не разглашаются.