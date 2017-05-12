​Необходим диалог

Как направить кредиты в село?

В стране назрела необходимость совершенствования налогового законодательства, созда­ния системы по поддержке отечественных товаропроизводителей в период проведения государственных закупок. Есть еще много нерешенных вопросов в сфере защиты прав субъектов малого и среднего бизнеса.

Так, по данным Палаты предпринимателей Алматинской области, в числе ключевых проблем – недоступность финансирования и сложности со сбытом продукции. В регионе свыше 118 тыс. субъектов предпринимательства, львиная доля которых (97 тыс., или 82%) работает в сельской местности. При этом большая часть банковских займов выделяется на торгово-посредническую деятельность, строительство, промышленность, в то время как аграрному сектору достается лишь малая толика кредитных средств.

В прошлом году региональная палата предпринимателей совместно с акиматом области выделили по 300 млн тенге кредитов малому бизнесу на селе. Ставка вознаграждения составила льготные 6%, наблюдается положительная тенденция по возврату выданных средств. В ходе недавней встречи с Премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, прошедшей в рамках его рабочей поездки в Алматинскую область, представители бизнес-сообщества Жетысу предложили на правительственном уровне рассмотреть вопрос массового кредитования сельских предпринимателей под низкий процент с учетом того, что сельчане не имеют достаточного залогового имущества.

Бизнесмены озвучили также ряд других актуальных проблем. К примеру, остро стоит вопрос создания инфраструктуры на побережье озера Балхаш, необходимы средства на реконструкцию разбитых дорог. Для увеличения потока зарубежных туристов, посещающих игорную зону Капшагая, предлагается ввести по примеру России упрощенную процедуру пересечения границы и выдачу визы сроком на 8 дней.

В преддверии нового сезона отпусков владельцы зон отдыха столкнулись с повышением ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Казалось бы, при чем тут сфера туризма? Ведь это касается недропользователей, добывающих нефть, газ и другие природные ресурсы. Между тем, согласно новой редакции Налогового кодекса, налог за добычу подземной воды составляет 1 МРП за кубический метр. Как подсчитали хозяева турбаз, ежемесячные сборы от компании, годовой доход которой 45 млн тенге, составят 11 млн, или 133 млн тенге за год. Получается, сумма НДПИ значительно превышает доход предпринимателя, и он, конечно же, ее не оплатит. Либо уйдет в «тень», либо закроет бизнес.

Оградить от проверок

О проблемах в сфере налогового администрирования зашла речь и на расширенном заседании регионального совета Палаты предпринимателей Алматинской области, прошедшем с участием председателя президиума НПП «Атамекен» Тимура Кулибаева, главы региона Амандыка Баталова, представителей местных бизнес-структур, финансовых институтов и правоохранительных органов.

– Мы получаем много жалоб и обращений предпринимателей по вопросам налогового законодательства, – констатировал Тимур Кулибаев. – Важно оградить бизнесменов от неправо­мерных проверок, необходимости защищать свои интересы в судах. С этой целью внесены соответствующие предложения министерствам. Необходимо оказывать поддержку тем предпринимателям, которые вовремя платят налоги, создают рабочие места, их нужно ставить в пример молодежи и обществу. В этом направлении в Алматинской области работа ведется эффективно, но надо ее продолжить в том же темпе.

Как напомнил руководитель НПП «Атамекен», Глава государст­ва поставил задачу развивать несырьевые отрасли экономики, поднимать отечественное товаропроизводство. Каждый инвестор, открывающий объект, должен получать максимальную поддержку со стороны местных властей. Запуск новых предприятий позволяет решить вопросы занятости населения, поступления налогов в бюджет. Акиматам при осуществлении госзакупок нужно отдавать предпочтение региональным производителям. К примеру, авто­трасса Талдыкорган – Текели, построенная казахстанским подрядчиком, функционирует уже 7 лет и по качеству дорожного полотна не уступает объектам, проложенным зарубежными строительными компаниями.

– Региональным палатам предпринимателей необходимо составить список отечественных товаропроизводителей и передать его в акиматы, – поручил Тимур Кулибаев. – Мы предлагаем также, чтобы часть налоговых отчислений от субъектов бизнеса оставалась в областях. Это повысит заинтересованность местных исполнительных органов в развитии предпринимательства. Акиматы и маслихаты займутся вопросами создания налогооблагае­мой базы. Тем самым между властью и бизнес-сообществом будут установлены тесные партнерские взаимоотношения, основанные на конструктивном диалоге. Что в конечном итоге позволит выполнить поручение Президента страны.

По мнению спикера, добросовестный предприниматель должен быть в центре внимания государства, прессы и общества. «Атамекен» совместно с Генеральной прокуратурой продолжает работу по сокращению давления на бизнес. В частности, сократят две трети из 28 тыс. контрольно-надзорных функций госорганов, остальные будут учитываться в интересах предпринимателей. Кроме того, предусмотрено внесение изменений в действующий Налоговый кодекс, чтобы обеспечить благоприятные условия для развития бизнеса.

В ходе встречи аким области Амандык Баталов рассказал о применении механизмов государственно-частного партнерства, а также развитии перспективных отраслей – аграрного сектора и туризма. Акимат оказывает поддержку бизнесменам, которые занимаются переработкой сахарной свеклы, сои, фруктов, овощей, обеспечивают аграриев техникой, семенами, ГСМ, субсидиями.

Участники заседания обсудили и вопросы развития внутреннего туризма. Отрасль имеет большие перспективы, однако ее росту мешает ряд системных проблем, в числе которых отсутствие инфраструктуры, качественных дорог, коммуникаций, сервиса, маршрутов и объектов. Тимур Кулибаев отметил, что каждый регион республики должен иметь проработанный мастер-план с информацией о туристических точках и сроках реализации проектов.