Необходим фискальный контроль?

В новообразованной области Улытау за неделю был зарегистрирован самый низкий показатель случаев превышения торговой надбавки – всего шесть фактов.

Такие данные приводит Министерство торговли и инте­грации РК.

В Жезказгане за полгода не было выписано ни одного штрафа. Мониторинг тут ежедневный, но за всеми, конечно, не уследишь. По мнению горожан, нужны более строгие меры.

Вместе с чиновниками мониторинг цен на социально значимые продукты питания, а это 19 наименований продовольствия, осуществляют волонтеры, блогеры и депутаты, сообщил Данияр Арынгазин, глава отдела предпринимательства и сельского хозяйства Жезказгана.

– Это приоритетный вопрос, – отметил он. – На самом деле мы проверяем торговые точки ежедневно. Например, сегодня побывали в девяти магазинах у дома. Мониторинг проводится не только по плану или заявлениям, но и выборочно.

В основном поступают обращения о необоснованно завышенных ценах на хлеб, сахар. Специалисты отдела предпринимательства выясняют причины. Во время «сахарного переполоха» покупателям продавали сладкий продукт по два кило в руки, чтобы избежать спекуляций. Были случаи, когда не в меру предприимчивые хозяева дворовых магазинчиков скупали весь сахар, а потом перепродавали по 900–1 000 тенге за килограмм.

Больше всего заявлений от жителей поступает на магазины у дома – в письменном виде, по телефону. В минувшую субботу две торговые точки в пригородном поселке Бекболатсай получили предупреждение – жалобы подтвердились. Стоимость сахара-песка в одном из них составила 728 тенге за кило.

В других магазинах Жезказгана ценник колеблется от 548 до 570 тенге. Хозяйка магазина объяснила стоимость сахара тем, что делала закупку во время перебоев в поставках по завышенной закупочной стоимости. А так как проходимость у торговой точки небольшая, ту, старую, партию она распродает до сих пор.

С предпринимательницей провели разъяснительную беседу. Стоит отметить, что продавец пошла на уступки и в присутствии комиссии снизила цену до 550 тенге и больше ее не поднимала.

С начала года поступило около 40 жалоб – для города не много. Но это только официальные обращения, так как отреагировать на все посты в городских интернет-пабликах затруднительно.

Основной пик обращений пришелся на январские события, когда люди требовали установить жесткий контроль над ценами. В конце мая – начале июня граж­дане жаловались на отсутствие сахара и высокие цены на него. В середине лета поступали жалобы на недостаток социального хлеба или его отсутствие. В тот момент случился временный сбой в поставках социальной муки.

В Жезказгане есть крупный хлебозавод, он выпускает социальный формовой хлеб весом 530 граммов, для которого требуется социальная мука 1-го сорта. За ее поставку из карагандинского мелькомбината отвечает отдел предпринимательства города.

– В июне был сбой в логистике – проблемы с вагонами, поэтому муку доставили на месяц позже. Образовался коллапс, который, в принципе, быстро устранили, – подчеркнул Данияр Арынгазин. – Сейчас социальный хлеб в восьми специализированных павильонах Жезказгана и десяти Сатпаева стоит 95 тенге, в ряде минимаркетов одной из крупных торговых сетей он и вовсе отпускается без торговой надбавки – по 85 тенге. В городе десять таких торговых точек, расположенных во дворах жилых микрорайонов.

Дворовые магазины, как правило, закупают хлебобулочные изделия в мелких пекарнях, там стоимость продукции совершенно другая. Цена за булку формового хлеба начинается от 120–130 тенге, что часто вызывает нарекания от покупателей.

Жезказган – небольшой город, поэтому местных общественников и специалистов отдела предпринимательства здесь знают в лицо. Когда некоторые продавцы из окна видят мониторинговую группу, успевают подменить ценники. Об этом сообщают покупатели.

Из хороших новостей: на несколько видов сезонной овощной продукции – морковь, лук и капусту – цены постепенно снижаются, сообщили в отделе предпринимательства Жезказгана. За неделю овощи подешевели с 260–270 до 250 тенге.

Морковь на прошлой неделе стоила 280 тенге, сегодня – от 250. Есть и перекупщики, но сотрудники акимата в своих расчетах отталкиваются от стоимости на центральном рынке, куда съезжаются и продают свою продукцию местные фермеры и производители из южных регионов Казахстана. Клиент сам решает, где покупать продукты: на рынке, где цены ниже, или в магазине у дома.

– Я лично в дворовых магазинах не покупаю, это нелогично, – заметил Данияр Арынгазин. – Зачем переплачивать? Овощи на рынке дешевле. Хлеб покупаю утром, когда привозят свежий. Социальный – тоже вкусный, хорошего качества. Наше казахстанское зерно, наша мука.

В ближайшем будущем продовольственную безопасность региона поможет обеспечить открытый недавно оптово-распределительный центр. Ассортимент в нем разнообразный. В планах – обеспечить хранение плодоовощной продукции. Во время возможных резких скачков цен он послужит регулирующим механизмом, те же магазины у дома смогут делать в нем оптовый закуп по адекватным ценам.

Жезказганский потребитель считает, что за магазины у дома необходимо взяться всерьез. Выбор, несомненно, есть: многие пенсионеры в день получения пенсии успевают обегать магазины, где подешевле. Но как быть тем, кто с трудом передвигается и не может самостоятельно дойти до рынка, а такси не по карману?

Житель города Константин Захаров считает, что штрафы, предусмотренные законом, должны действовать, ведь во время пандемии продовольственные магазины не закрывали. Размер штрафа в нашей стране может достигать 300 МРП, такое наказание способно удержать от соблазна задрать цены.

Также он считает, что, несмотря на ежедневный мониторинг со стороны акимата, способов избежать наказания у недобросовестных предпринимателей предостаточно. Необходимо установить предельные цены на товары из потребительской корзины и наладить фискальный конт­роль по их продаже. В некоторых странах мира данные онлайн-касс в магазинах автоматически передаются налоговым органам. Этот вопрос стоит проработать и в Казахстане.