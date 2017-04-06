Говоря о качестве почвенных ресурсов, необходимо отметить, что с каждым годом оно ухудшается, и соответственно постоянно сокращается площадь орошаемых земель.

По данным Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства, в конце 1980-х годов по всей стране она составляла 2,36 млн га, а в настоящее время используется на более чем 1 млн га меньше. Главной причиной сокращения площадей и продуктивности орошаемых земель специалисты института считают их деградацию: засоление (около 50%), уплотнение, осолонцевание, ощелачивание и вымывание питательных элементов, из-за чего уменьшается содержание гумуса в корнеобитаемом слое почвы, а значит и понижается урожайность всходов.

Жамбылская область, где в конце 80-х годов прошлого века площадь орошаемых земель составляла около 250 тыс. га, не стала исключением. Ухудшение технического состояния ирригационных систем и соответственно потеря почти 70% оросительных вод привели, во-первых, к дефициту и ухудшению качества водных ресурсов, во-вторых, к резкому подъему уровня грунтовых вод и вместе с этим ускорению процесса деградации почвы и, как следствие, большим потерям орошаемых земель. Сегодня используемая крестьянами площадь не превышает 150 тыс. га.

– Все вышеперечисленные факторы привели к снижению урожайности сельскохозяйственных культур в 1,5–2 раза, – сказал заведующий отделом «Мелиорация и экология орошаемых территорий» КазНИИ водного хозяйства, доктор технических наук, профессор Рахым Бекбаев. – Для выправления ситуации требуются комплексные мероприятия по водной, химической, биологичес­кой и физической мелиорации. В настоящее время они проводятся, но каждая в отдельности. Их совместное использование на орошае­мых землях обеспечит снижение степени засоления, солонцеватос­ти и щелочности почв, повысит запасы органических веществ и питательных элементов, улучшит воздушный режим корнеобитаемого слоя почв.

В настоящее время в регионе применяется в основном химическая мелиорация почв. Наиболее эффективным мелиорантом для жамбылской земли служит фосфогипс, которого вдоволь на производстве ТОО «Казфосфат». Однако, по мнению Рахыма Бекбаева, на щелочных и солонцеватых почвах, кроме химической мелиорации, требуется решить проблему удаления продуктов обменных реакций (токсичных солей) и повышения запасов органических веществ и питательных элементов в корнеобитаемом слое почв. А эта проблема должна решаться путем проведения биологической мелио­рации, успешно используемой на практике мирового сельского хозяйства для целенаправленного улучшения природной среды, предупреждения деградации, а также восстановления и повышения потенциала сельскохозяйственных земель.

– Кроме того, важно помнить, что при применении химических и биологических мелиорантов повышается водообеспеченность орошаемых земель, – сказал Рахым Бекбаев. – Высокая эффективность разуплотнения глубинных горизонтов почв подтверждается прак­тикой хозяйствования в России и США. При этом установлено, что в случае применения комплексной мелиорации почв урожайность возделываемых культур зачастую превышала показатели, полученные на зональных почвах.

Таким образом, существующие методы мелиорации деградированных орошаемых почв при их раздельном применении не дают ожидаемых эффектов, поэтому необходимо одновременно решать как проблемы улучшения физико-химических свойств почв, так и повышения водообеспеченности орошаемых земель.

Вместе с тем, по словам ведущего научного сотрудника КазНИИ водного хозяйства, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента Ермекуль Жапаркуловой, необходимы разработки IT-технологий. Их применение в комплексной мелиорации позволит оперативно установить их параметры, сроки и последовательность проведения мелиоративных мероприятий с учетом водно-физических и химических свойств почв, технического уровня ирригационных систем.

– В настоящее время информационные технологии в мелиорации и орошаемом земледелии широко применяются в США, Германии, Голландии, Дании и Российской Федерации, – говорит Ермекуль Жапаркулова. – Их эффективность бесспорна. Но использование их в условиях Жамбылской области невозможно, поскольку зарубежные модели не учитывают многих факторов. А в нашем случае важно знать почвенно-климатические, эколого-мелиоративные, гидрогеологические и конструктивные особенности ирригационных сис­тем конкретной местности.

Между тем для повышения эффективности использования земель, увеличения показателей урожайности, сбережения почвенных ресурсов и уменьшения затрат на территории региона все больше внедряются новые технологии, в том числе система капельного орошения. Как сообщил заместитель областного управления сельского хозяйства Еркебулан Анабеков, в настоящее время капельное орошение в области используется на 11,9 тыс. га, а на 27 тыс. га применяются водосберегающие технологии.

Снижение урожайности в пос­ледние годы директор ТОО «Луговской конный завод», депутат областного маслихата Халит Базаралиев, получивший по итогам прошлого сезона один из самых высоких урожаев зерновых колосовых в регионе, также связывает в первую очередь с несоблюдением многими аграриями сельскохозяйственных сроков. По его словам, земля любит уход, причем свое­временный, тогда и результат труда будет соответствующий.

– Но откуда быть точности соблюдения графиков, когда у большинства крестьянских хозяйств парк спецтехники примерно на 95% изношен и давно устарел, – говорит Халит Базаралиев. – Она постоянно требует ремонта. Для его проведения нужны дополнительные вложения, которых у крестьян зачастую не бывает. Отсюда некачественная и несвое­временная обработка земель. Кроме того, нередко в силу незнания крестьяне не соблюдают водный режим, а из-за отсутствия средств не делают подкормку почвы. На показатель урожайности влияют и семена. Как правило, чтобы сэкономить большинство хозяйств используют собственные, которые по качеству намного уступают тем, что предлагают семенные хозяйства. Все это вкупе влияет на конечный результат.