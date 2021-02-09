Необходима системная работа по развитию возобновляемой энергетики — Премьер РК

Экономика
Айдана Демесинова
На сегодняшний день одна из задач Казахстана заключается в проведении системной работы по развитию возобновляемых источников энергии. С таким заявлением выступил Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Улучшение экологической ситуации в стране является одной из приоритетных задач, поставленных перед нами Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Одним из инструментов улучшения экологии и окружающей среды являются возобновляемые источники энергии. В прошлом году была проведена значительная работа по реализации проектов ВИЭ. Так, в 2020 году введены 25 объектов мощностью 583 МВт", - сказал Мамин.

По его данным, на сегодняшний день выработка электроэнергии возобновляемыми источниками составляет 3% или 3,24 млрд кВт.ч, рост по сравнению с 2019 годом составил – 74%.

По прогнозам мировых экспертов, к 2025 году именно возобновляемые источники станут крупнейшими производителями электроэнергии в мире.

"Показателен тот факт, что в Европейском союзе за 2020 год выработка электроэнергии ВИЭ (38%) превысила традиционную на 1%. В Казахстане принята и реализуется Концепция по переходу к "зеленой экономике", согласно которой в 2050 году половина вырабатываемой электроэнергии будет от альтернативной энергетики. Такие темпы развития ВИЭ позволят соблюсти обязательства, взятые на себя по Парижскому соглашению по низкоуглеродному и климатически устойчивому развитию, а также находиться Казахстану в тренде развития "зеленой энергетики". Поэтому поддерживаем все проводимые Министерством энергетики мероприятия по развитию возобновляемых источников энергии. На сегодня наша задача заключается в проведении системной работы по развитию данной отрасли", - продолжил Премьер.

Мамин отметил, что самые распространенные виды ВИЭ – солнечная (911 МВт) и ветровая (486 МВт), зависят от погодных условий, что приводит к нехватке маневровой мощности, и это влияет на устойчивость Единой энергосистемы Казахстана. В этой связи, он поручил Министерству энергетики совместно с Министерством экологии и АО "KEGOC" внести предложения по развитию маневренной генерации электроэнергии, а также проработать вопросы по внедрению накопителей ВИЭ.

"На сегодняшний день есть примеры создания мелких узловых зон объектов ВИЭ, где в одной зоне реализуются сразу несколько объектов. Например, это Ерейментау Акмолинской области, где три инвестора реализуют проекты ветровых станций. В этой связи, поручаю Министерству энергетики совместно с акиматами проработать вопросы создания региональных зон ВИЭ. Запуск газовых электростанций позволит увеличить возможности энергосистемы по интеграции дополнительных объемов ВИЭ. В этой связи поручаю Министерству энергетики совместно с АО "КЕГОК" провести работу по реализации с 2022 года балансирующего рынка в режиме реального времени. В результате реализации данных мер будут созданы условия для дальнейшего развития устойчивого рынка возобновляемых источников энергии. Роман Васильевич (Скляр - заместитель Премьер-министра РК - прим.ред.), контроль за вами", - заключил глава Правительства.

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