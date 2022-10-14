Одно неосторожное слово в соцсетях может свести на нет многолетние усилия по укреплению единства – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите "Центральная Азия – Россия" отметил, что в современном мире возрастает значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В современном мире возрастает значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве. В условиях ускоренного развития цифровых технологий, социальных сетей и мессенджеров любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни, особенно среди молодежи. В результате многолетние усилия по укреплению единства и согласия в обществе могут быть сведены на нет", – заявил Токаев.

Президент заявил, что для пресечения попыток посеять раздор и смуту профильным ведомствам и общественным организациям необходимо наладить более тесное сотрудничество и активнее проводить разъяснительную работу.

"Безусловно, многое зависит и от политической ответственности наших государственных деятелей. К сожалению, в некоторых странах случаются провокационные высказывания в адрес глав государств, обвинения, которые ничем не обоснованы. И это, естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.