Необходимо обеспечить стабильность в религиозной сфере – Назарбаев
Ксения Воронина
Президент Нурсултан Назарбаев и министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы обсудили ключевые направления деятельности министерства, в том числе меры дальнейшего совершенствования законодательства в сфере религии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства подчеркнул необходимость повышения эффективности работы министерства в области обеспечения стабильности в религиозной сфере.
Нурсултан Назарбаев также обратил внимание на важность всестороннего развития сферы культуры, а также укрепления патриотизма всех граждан страны.
В свою очередь Мухамедиулы сообщил, что в настоящее время ведется работа по внесению системных изменений в законодательство о религиозной деятельности и религиозных объединениях.
Кроме того, министр культуры и спорта доложил Президенту о предварительных итогах реализации плана мероприятий по проведению 25-летия независимости республики и ходе подготовки казахстанских спортсменов к предстоящим Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.