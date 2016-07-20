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Необходимо обеспечить стабильность в религиозной сфере – Назарбаев

Ксения Воронина
Президент Нурсултан Назарбаев и министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы обсудили ключевые направления деятельности министерства, в том числе меры дальнейшего совершенствования законодательства в сфере религии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Глава государства подчеркнул необходимость повышения эффективности работы министерства в области обеспечения стабильности в религиозной сфере.

Нурсултан Назарбаев также обратил внимание на важность всестороннего развития сферы культуры, а также укрепления патриотизма всех граждан страны.

В свою очередь Мухамедиулы сообщил, что в настоящее время ведется работа по внесению системных изменений в законодательство о религиозной деятельности и религиозных объединениях.

Кроме того, министр культуры и спорта доложил Президенту о предварительных итогах реализации плана мероприятий по проведению 25-летия независимости республики и ходе подготовки казахстанских спортсменов к предстоящим Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.

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