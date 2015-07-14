Статьи Необходимо оперативное реагирование Олег ТАРАН

Как известно, Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил Правительству принять конкретные меры по профилактике подросткового суицида и преступлений сексуального характера в отношении детей.



Выступая перед журналистами, руководитель Национального цент­­ра по правам человека Вячеслав Калюжный подчеркнул, что в нашей стране любое насилие запрещено на конституционном уровне. Статья 17 Основного закона гласит: никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоин­ство обращению.



Также пунктом 2 статьи 10 Закона РК "О правах ребенка" предусмотрено право ребенка на защиту от физического или психического насилия, жестокого, грубого или унижающего человеческое достоинство обращения.



– Государственные органы Казахстана, гражданское общество многое делают по предотвращению этого негативного явления. Предложенные Лидером нации пять институциональных реформ по созданию современного государства для всех предусматривают обеспечение самого широкого спектра гражданских, политических, социальных, культурных, экономических прав, которые в полной мере должны быть реализованы и в отношении детей, что, безусловно, положительно скажется на всем комплексе мер по противодействию этому явлению, – подчеркнул В. Калюжный.



Вместе с тем глава центра констатировал, что пока, к сожалению, насилие в отношении детей имеет место. Об этом свидетельствуют обращения граждан, их письма, в 7,5 % которых речь идет о нарушении прав несовершеннолетних, в том числе связанных и с применением насилия.



Об актуальности данной проблемы свидетельствуют и результаты ряда комплексных исследований по вопросам проблем детства, которые на протяжении последних лет учреждение уполномоченного по правам человека провело совместно с ЮНИСЕФ в Казахстане, а также с привлечением международных экспертов. Предметом исследований стали такие вопросы, как насилие в отношении детей в государственных интернатных учреждениях; их уязвимость в плане сексуальной эксплуатации и работорговли; оценка насилия в отношении несовершеннолетних в школах.



В ходе этой работы было выявлено следующее: 66,3% детей сталкиваются с насилием в школе, становясь свидетелями, жертвами либо виновниками. При этом 23% опрошенных были жертвами физического насилия, 20% – вымогательства среди детей, 27% – телесного наказания со стороны учителей.



Недопустимым является терпимое отношение преподавательского состава исследованных интернатов к телесным наказаниям – 40% персонала интернатных учреждений поддерживает применение данных мер воздействия. И это при том, что в ряде случаев именно насилие в отношении детей становится причиной суицидов.



В ходе исследования выяснилось, что 80,5% опрошенных детей в интернатных учреждениях были замечены в членовредительстве, при этом 75,3% из них – в рецидивном. Безусловно, риск членовредительства выше в заведениях для детей с девиантным поведением – 12,4%, чем в детских домах (8%), приютах (5%), но это, по мнению В. Калюжного, не должно успокаивать никого, и прежде всего тех, кто работает с детьми.

Материалы исследований обобщены, изданы и доведены до соответствующих государственных органов.



Вышеуказанные проблемы и сообщения СМИ побудили омбудсмена в конце прошлого года обратиться с открытым письмом к министру образования и науки. В нем, в частности, были отмечены необходимость принятия эффективных мер по реализации существующих правовых и институциональных механизмов, направленных на обеспечение прав детей. В определенной мере это стимулировало ведомство ускорить разработку межведомственного плана действий по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних.



Глава центра сообщил, что омбудсменом совместно с ЮНИСЕФ реализована пилотная программа по профилактике насилия в отношении детей в образовательных и интернатных учреждениях Восточно-Казахстанской области. Данная модель позволила создать механизм по регистрации и своевременному реагированию на сообщения о нарушении прав несовершеннолетних.



По словам В. Калюжного, в рамках данного механизма предполагается совместная работа родителей, учителей и самих ребят. Результатом реализации пилотного проекта стало создание оперативных групп, реагирующих на случаи детского насилия.



Также спикер добавил, что решением Межведомственной комиссии по защите прав детей при Правительстве РК решено внедрить названный механизм во всех регионах страны. Он отметил, что Министерству образования и науки поручено организовать работу по реализации с начала 2015–2016 учебного года во всех средних учебных заведениях Казахстана программы по профилактике насилия.



Таким образом, по всей стране будут организованы оперативные группы по превенции и преодолению последствий случаев насилия в детских учреждениях.



– Мы изучаем мировой опыт в данной сфере, в частности, участвуем в международных конференциях и форумах, к работе в нашей стране привлекаем зарубежных специалистов, – отметил В. Калюжный. – В целом национальное правозащитное учреждение в вопросах искоренения насилия в отношении детей тесно взаимодействует с государственными структурами, НПО и международными организациями, посольствами зарубежных стран.