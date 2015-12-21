Политика
Необходимо перекрыть источники финансирования терроризма – ОДКБ
ОДКБ сформирует коалицию для борьбы с терроризмом. Такое решение было принято на саммите организации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

В заседании приняли участие президенты: Республики Казахстан – Нурсултан Назарбаев, Республики Армения – Серж Саргсян, Республики Беларусь – Александр Лукашенко, Кыргызской Республики – Аламаз Атамбаев, Российской Федерации – Владимир Путин и Республики Таджикистан – Эмомали Рахмон.

"Лидеры государств выступили за формирование широкой международной антитеррористической коалиции, согласно Уставу ООН, нормам и принципам международного права. Участники заседания также отметили, что результативная борьба с терроризмом не может вестись без перекрытия источников его финансирования", – говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в зоне ответственности ОДКБ и дальнейших действиях организации ввиду эскалации напряженности в ряде регионов мира. Кроме того, был рассмотрен вопрос ротации должностных лиц постоянных органов ОДКБ.

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На мероприятии также был обсужден инцидент со сбитым российским военным самолетом Су-24, участвовавшим в антитеррористической операции в Сирии.

Стороны также подтвердили намерение укреплять силовой потенциал ОДКБ, наращивать контртеррористическую составляющую, повышать готовность коллективных Сил оперативного реагирования в целях эффективного противодействия новым вызовам и угрозам.

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Кроме того, главы государств единогласно приняли решение о продлении срока полномочий генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи до 1 января 2017 года.

По итогам встречи были приняты следующие документы:
заявление глав государства ОДКБ;
решение Совета коллективной безопасности ОДКБ "О ротации должностных лиц постоянно действующих рабочих органов ОДКБ";
решение Совета коллективной безопасности ОДКБ "О генеральном секретаре ОДКБ".

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