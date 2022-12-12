"Необходимо решить вопрос в течение 3 лет" – Токаев дал ряд поручений по энергообъектам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседание Правительства отметил, что по подсчетам комиссии, речь идет о 528 миллиардах тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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"Энергообъекты, находящиеся в государственной собственности, должны быть отремонтированы за счет бюджета. А частные объекты нужно модернизировать за собственный счет в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции". Правительство обязано в оперативном порядке приступить к решению этой задачи. Помимо самих ТЭЦ, в плачевном состоянии остаются и тепловые сети", – заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что на сегодня более полутора тысячи километров тепловых сетей нуждаются в срочной замене и ремонте. Их средний износ превышает 75%, а в городах Аркалык, Риддер и Шемонаиха сети изношены полностью.

"Правительству в течение трех лет необходимо решить данный вопрос. Согласно докладу комиссии, речь идет о 528 миллиардах тенге. Данные средства следует предусмотреть через адекватное бюджетное кредитование и тарифную политику", – поручил Токаев.