Необходимо создать союз стран Шелкового пути – Яцек Палкевич

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Необходимо создать союз стран Шелкового пути, который можно использовать в туристических целях, предложил член Королевского географического общества в Лондоне, известный путешественник Яцек Палкевич на брифинге в Службе центральный коммуникаций РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Хочу предложить создание союза стран, который поможет использовать туристический потенциал легендарного пути. Нет сомнения, что это одна из самых мощных торговых марок, которые сегодня есть в мире, возможно, даже больше, чем Disney и Coca-Cola. Есть смысл создать платформу для международного сотрудничества, один совместный мультилокальный туристический продукт. Это выгодно для всех стран Центральной Азии. В Казахстане есть не только следы истории, но и уважительное отношение к памяти предков, я даже не знаю места в мире, где бы это так явно было видно", – предложил Палкевич.
Кроме того, в своем выступлении на брифинге в СЦК он рассказал, что история Польши неотрывно связана с Шелковым путем.
"Некоторые спрашивают, а причем здесь Польша, мы в Центральной Азии, а Польша далеко. Но не все знают, а напомнить следует, что Польша имеет неотрывную связь с Великим шелковым путем. В средневековье одно направление шло на Ближний Восток, второе пролегало через территорию сегодняшнего Казахстана к нижней Волге, генуэзской колонии. Это северное ответвление древней дороги направлялось на запад. Торговцы ехали через Киев в Польшу в самый дальний конец Шелкового пути, то есть к Северному морю, между побережьями нынешней Франции, Нидерландов и Великобритании. Важно добавить, что на территории Польши в 13-14 веках артерия на оси Восток-Запад пересекалась с не менее известным Янтарным путем, возникшим приблизительно в одно время с Шелковым путем", – отметил Палкевич.
Польский путешественник, пересекший на маленькой шлюпке Атлантику, Яцек Палкевич в 2018 году отправится в международную экспедицию "Новый Великий шелковый путь – 2018", которая позволит освежить историческую память о древнем торговом пути и укрепить культурные отношения между странами Евразии.