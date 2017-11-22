Необходимо создать союз стран Шелкового пути – Яцек Палкевич

Общество
Инга Селезнева
Фото из открытых источников
Необходимо создать союз стран Шелкового пути, который можно использовать в туристических целях, предложил член Королевского географического общества в Лондоне, известный путешественник Яцек Палкевич на брифинге в Службе центральный коммуникаций РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Хочу предложить создание союза стран, который поможет использовать туристический потенциал легендарного пути. Нет сомнения, что это одна из самых мощных торговых марок, которые сегодня есть в мире, возможно, даже больше, чем Disney и Coca-Cola. Есть смысл создать платформу для международного сотрудничества, один совместный мультилокальный туристический продукт. Это выгодно для всех стран Центральной Азии. В Казахстане есть не только следы истории, но и уважительное отношение к памяти предков, я даже не знаю места в мире, где бы это так явно было видно", – предложил Палкевич.

Кроме того, в своем выступлении на брифинге в СЦК он рассказал, что история Польши неотрывно связана с Шелковым путем.

"Некоторые спрашивают, а причем здесь Польша, мы в Центральной Азии, а Польша далеко. Но не все знают, а напомнить следует, что Польша имеет неотрывную связь с Великим шелковым путем. В средневековье одно направление шло на Ближний Восток, второе пролегало через территорию сегодняшнего Казахстана к нижней Волге, генуэзской колонии. Это северное ответвление древней дороги направлялось на запад. Торговцы ехали через Киев в Польшу в самый дальний конец Шелкового пути, то есть к Северному морю, между побережьями нынешней Франции, Нидерландов и Великобритании. Важно добавить, что на территории Польши в 13-14 веках артерия на оси Восток-Запад пересекалась с не менее известным Янтарным путем, возникшим приблизительно в одно время с Шелковым путем", – отметил Палкевич.

Польский путешественник, пересекший на маленькой шлюпке Атлантику, Яцек Палкевич в 2018 году отправится в международную экспедицию "Новый Великий шелковый путь – 2018", которая позволит освежить историческую память о древнем торговом пути и укрепить культурные отношения между странами Евразии.

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