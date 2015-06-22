Необходимо улучшить профилактику

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Юрий КЛЫКОВ, Северо-Казахстанская область
Тот факт, что участки автодорог близ железнодорожных переездов – зоны повышенной опасности, подтверждался на практике неоднократно. К примеру, за 12 месяцев 2014 года на территории СКО в таких местах было зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате чего один водитель погиб. Чтобы обратить внимание жителей и гостей области на проблему аварийности, Управление административной полиции ДВД и представители Южно-Уральской железной дороги и организовали данную акцию.
По словам заместителя начальника ДВД СКО полковника полиции Серика Идрисова, на территории области насчитывается 83 железнодорожных переезда. С начала года полицейскими области был составлен 41 административный протокол по ст. 607 Кодекса РК об административных правонарушениях (нарушение правил проезда железнодорожных переездов). Санк­ция предусматривает солидный штраф: 10 месячных расчетных показателей. Кстати, нарушение этой статьи в течение года повторно влечет за собой лишение права управления транспортным средством сроком на полгода.
В ходе акции железнодорожники вместе с полицейскими вручали водителям памятки и агитационные листовки с характерными примерами автомобильных аварий, а также правилами безопасного движения. И хотя с начала года в области при проезде через железнодорожные переезды фактов ДТП зарегистрировано не было, усиление профилактики в данном направлении – необходимость, считают инициаторы мероприятия.
Указанное направление деятельности находится на постоянном контроле УАП ДВД СКО. В дальнейшем подобные профилактические мероприятия на территории региона будут продолжены.

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