Необходимо жестко пресекать нарушения законности – Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба Президента РК, в ходе встречи Главе государства был представлен отчет о состоянии законности и правопорядка в стране.
Генеральный прокурор доложил Касым-Жомарту Токаеву о снижении уровня преступности и проводимой работе по защите конституционных прав граждан в уголовном процессе, деятельности по борьбе с отдельными видами преступлений.
Президент Казахстана был проинформирован о ходе внедрения электронного уголовного и административного производства, а также автоматизации процесса назначения проверок.
Глава государства отметил необходимость продолжить работу по обеспечению верховенства закона во всех сферах жизни. В зоне особого внимания прокуроров должны быть права граждан.
"Органам прокуратуры следует добиваться строгого соблюдения законов при использовании бюджетных средств, выделенных на социальные и другие государственные программы. Необходимо жестко пресекать нарушения законности", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
В заключение Президент поставил ряд других задач перед надзорным органом.