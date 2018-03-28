​Необходимость опережающего роста

Меры безопасности – на контроль

Говоря о трагедии в Кемерово, где в числе жертв оказались дети, Бакытжан Сагинтаев напомнил, что Глава государства выразил официальные соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

– Это ЧП болезненно восприняли во всем мире, и нам необходимо извлечь уроки из трагедии. Блогеры уже по своей инициативе посещают торговые дома, смотрят, открыты или закрыты пожарные двери, – заметил Премьер-министр.

В связи с этим Министерству внутренних дел и противопожарным службам совместно с акимами поручено провести проверки всех торговых центров на предмет пожарной безопасности и принять все необходимые меры контроля. Курировать эту работу будет первый заместитель Премьер-министра Аскар Мамин.

С докладом о противопаводковых мерах в Восточно-Казах­станской области выступил аким региона Даниал Ахметов, который сообщил, что на сегодня в ВКО остаются подтопленными 230 жилых домов, из которых эвакуировано 1 526 человек. Сотрудниками Фонда Красного Полумесяца оказана материальная помощь 470 жителям на сумму 14 млн тенге. В период с 7 по 25 марта произошло 17 случаев перелива и 2 размыва автомобильных дорог и водопропускных труб.

– В настоящее время в местах, где вода размыла дороги, а также на 14 участках перелива проведены соответствующие аварийные работы. Ситуация по трем остальным участкам перелива находится на контроле, – доложил Даниал Ахметов.

В конце своего доклада глава региона сообщил Премьер-министру о трудностях спасательных служб области, связанных с ненадлежащей технической оснащенностью.

– У нашего ДЧС нет необходимого оборудования. К примеру, мотопомпы. По плану в области их должно быть 249, а у нас всего 55. То же самое – по мобильным мотопомпам – самому важному оборудованию для борьбы с паводками: по норме их должно быть 112, а у нас всего 2, – сказал Даниал Ахметов.

Что касается плавучих средств, то даже обычных лодок у регио­нальных подразделений, как оказалось, считанные единицы – 14 вместо 69 по норме. Вездеходов и платоходов – ни одного. К тому же люди работают в зонах подтоп­лений без всякой необходимой экипировки, гидрокомбинезонов. По плану их должно быть не менее 1 тыс., но в наличии имеется всего 86 комплектов.

В ходе обсуждения темы Бакыт­жан Сагинтаев попросил высказаться о сложившейся ситуации заместителя министра внутренних дел Жаната Сулейменова. Но у того, как выяснилось, соответствующая информация отсутствовала.

В итоге глава Правительства поручил первому заместителю Аскару Мамину рассмотреть воп­росы технической комплектации региональных ДЧС, ведь аналогичные ситуации могут возникнуть не только в ВКО, но и в других областях страны. Акимам регионов, городов Астана и Алматы поручено держать паводковую ситуацию на контроле и оказывать всю необходимую помощь пострадавшим.

Флагман новых технологий

В рамках обсуждения основных вопросов повестки заседания министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек доложил Правительству о ходе реализации Госпрограммы индустриально-инновационного развития в 2017 году.

По его словам, в прошлом году успешная реализация программы способствовала росту объемов в обрабатывающей промышленнос­ти на 5,7% по сравнению с показателями 2015-го. Положительная динамика в отрасли обеспечена за счет увеличения выпуска продукции в металлургии, нефтепереработке, химической промышленности, фармацевтике и производстве продуктов питания.

По сравнению с уровнем 2015 года экспорт обрабатывающей промышленности увеличился на 10,5% и составил 15,5 млрд долларов. Объем инвестиций в обрабатывающей промышленности в 2017 году вырос на 8,8% (981,6 млрд тенге).

В рамках госпрограммы за три года введено в строй 378 объектов на сумму более 3 трлн тенге. При этом создано 30 тыс. постоянных рабочих мест. Только в 2017-м запущено 120 производств на 1,5 трлн тенге, создано 10 тыс. постоянных рабочих мест.

В текущем году среди завершаемых проектов – комплекс по производству железнодорожных колес ТОО «Проммашкомплект», завод по производству стальных сварных труб большого диамет­ра ТОО «Эйжа Стил Пайп Корпорейшн» и другие. В целом до конца 2018-го планируется ввести в строй 150 новых объектов на сумму более триллиона тенге.

С докладами об итогах реализации ГПИИР за 2017 год также выступили министры – национальной экономики Тимур Сулейменов и энергетики Канат Бозумбаев.

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов озвучил итоги оценки реализации ГПИИР за трехлетний период по трем критериям: качеству планирования, достигнутым результатам и социально-экономической эффективности. По его словам, степень достижения целевых индикаторов и показателей ГПИИР составляет 78%, Плана мероприятий ГПИИР — 85%. Степень освоения бюджетных средств программы находится на уровне 99%.

В ходе рассмотрения этого воп­роса также выступили заместитель председателя правления ФНБ «Самрук-Казына» Алик Айдарбаев, акимы Кызылординской, Акмолинской, Актюбинской облас­тей, а также заместитель акима Астаны Сергей Хорошун.

По итогам всех выступлений Премьер-министр дал ряд поручений ведомствам и акиматам. – В целом хочу отметить, что по итогам исполнения программы в 2017 году отмечается положительная динамика. По всем основным показателям достигнуты неплохие результаты, – отметил Бакытжан Сагинтаев.

Но при этом Премьер-министр поручил обратить внимание на ряд вопросов.

Во-первых, обеспечить опережающий рост обрабатывающей промышленности.

– На недавнем расширенном заседании Правительства Глава государства подчеркнул, что, несмотря на рост обрабатывающей промышленности в целом ее доля в общей структуре экономики не превышает 11%. Индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологий, – напомнил Бакытжан Сагинтаев.

В связи с этим Министерству по инвестициям и развитию совместно с Министерством национальной экономики, отраслевыми ведомствами, а также НПП «Атамекен» надлежит провести комплексный анализ всех отраслей обрабатывающей промышленности и определить потенциальные точки роста.

Во-вторых, необходимо учесть при разработке Концепции новой программы индустриализации приоритеты внедрения новых технологий.

В-третьих, как отметил Премьер-министр, в региональные карты предпринимательства было включено более 100 проектов, однако не все они отвечают приоритетам индустриализации. Поэтому Министерству по инвес­тициям и развитию совместно с МНЭ и НПП «Атамекен» необходимо взять этот вопрос на контроль и обеспечить долж­ный мониторинг. Кроме того, поручено обратить внимание на показатели объемов экспорта обрабатывающей промышленности в Акмолинской, Южно-Казахстанской областях, а также в Астане и Алматы.

О языковой политике

О ходе реализации Госпрограммы развития и функционирования языков в Казахстане на 2011–

2020 годы, основных итогах 2017-го доложил Правительству министр культуры и спорта Арыс­танбек Мухамедиулы.

По его словам, в 2017 году доля населения, владеющего гос­языком, составила 83,1%, доля взрос­лого населения, владеющего тремя языками, – 22,3%. В целях реализации проекта «Организация обучения госслужащих в рамках продвижения трехъ­язычия» в минувшем году курсы государственного языка прошли 610 сотрудников центральных исполнительных органов.

На сегодняшний день в Казахстане функционируют 89 региональных центров обучения государственному языку. В 2017 году в них прошли обучение 58 348 слушателей. При этом выпущено и распространено по стране 17 разновидностей детской литературы, 14 видов словарей и научно-познавательных учебно-методических пособий. Для увеличения детского контента в Интернет-ресурсах, а также расширения использования госязыка среди молодежи на телеканале «Казахстан» выпущена интеллектуальная программа «Енші».

– По итогам 2017 года доля документооборота на государственном языке составила 92%. Из них в центральных госорганах – 89%, в местных – 93,3%. Доля контента средств массовой информации на казахском языке составляет 72%, – сказал министр.

Также было отмечено, что Рес­публиканской терминологичес­кой комиссией при Правительстве РК утверждено 3 тыс. терминов. В результате терминологический фонд казахского языка составляет около 21 тыс. терминов.

Подводя итоги рассмотрения этого вопроса, Бакытжан Сагинтаев отметил неплохие показатели реализации программы развития и функционирования языков.

– Мониторинг реализации Гос­программы за отчетный год также свидетельствует о положительных тенденциях. Несмотря на определенные результаты, есть отдельные вопросы, на решение которых следует обратить внимание, – отметил Бакытжан Сагинтаев.

Во-первых, Премьер-министр поручил активизировать работу по предоставлению населению бесплатных курсов казахского языка.

Отдельное внимание необходимо уделить повышению доступнос­ти обучающих курсов на других языках, в том чис­ле посредством специальных информационных ресурсов в Интернете. Эта работа должна быть на постоянном контроле Министерства культуры и спорта, а также местных исполнительных органов.

Бакытжан Сагинтаев напомнил, что для поддержки и изучения языков из госбюджета выделяются немалые финансовые средства для создания специальной литературы. В связи с этим нужно выпускать современные учебно-методические пособия и детские книжки, которые будут пользоваться спросом у населения.

Во-вторых, в целях реализации перехода казахского языка на латинскую графику необходимо активизировать проведение разъяснительной работы среди населения. Для поэтапного перевода алфавита утвержден соответствующий План мероприятий. В связи с этим госорганам и организациям необходимо обеспечить своевременное его исполнение. Координация этой работы закреплена за заместителем Премьер-министра Ерболатом Досаевым.

Вопросы градостроительного кадастра

В Казахстане в рамках цифровизации строительной отрасли формируется государственный градостроительный кадастр, который представляет собой единую систему сведений обо всех объектах недвижимости и инфраструктуры, расположенных как над землей, так и в ее недрах.

Как отметил глава МИР Женис Касымбек, он позволяет обеспечить прозрачность архитектурной и строительной деятельности, предоставляя необходимую информацию населению и бизнесу о наличии инфраструктуры и возможности подключения к инженерным коммуникациям. На сегодняшний день уровень цифровизации данных градостроительного кадастра составляет в среднем 20% по стране. Республиканский уровень градкадастра содержит девять тематических баз с более чем 35 тыс. объектов по основным направлениям экономики.

По словам министра, для повсеместного внедрения и функционирования кадастра в регионах акиматам необходимо представить имеющиеся информационные модели и базы данных, ускорить проведение инвентаризации инженерных сетей и сооружений, а также внедрить приложение градкадастра.

Регионами начата работа по предоставлению имеющихся информационных ресурсов градкадастра, а также выделение средств для инвентаризации инженерных сетей и коммуникаций. На сегодня переданы данные по Акмолинской (Кокшетау), Актюбинской (Актобе), Алматинской (Талдыкорган и 8 райцентров) и Атырауской (Атырау) областям.

Как отметил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, Единый государственный кадастр недвижимости (ЕГКН) после интеграции с другими информационными системами будет включать в себя 19 подсистем и модулей, условно разделенных на подсистемы функционального, общесистемного и информационно-справочного назначений. Проект будет реализован в период с 2018-го по 2021 год.

В настоящее время проводится разработка концепции, технического задания и необходимой программной документации по проекту. Кроме того, прорабатывается вопрос передачи автоматизированной информационной системы земельного кадастра (МСХ) и Государственной базы данных «Регистр недвижимос­ти» (Минюст) в доверительное управление госкорпорации «Правительство для граждан».

С докладами по этому вопросу также выступили акимы Кызыл­ординской, Атырауской областей, города Алматы, а также замес­титель акима Астаны Сергей Хорошун.

По итогам рассмотрения вопроса Бакытжан Сагинтаев поручил акимам обеспечить представление в Министерство по инвестициям и развитию имеющихся баз данных и информационных систем ведения градостроительного кадастра. Также необходимо провести в регионах инвентаризацию инженерных сетей и передать данные в МИР.

Министерству по инвестициям и развитию совместно с Министерством информации и коммуникаций с учетом предоставленных регионами данных поручено приступить к формированию автоматизированной информационной системы Государственного градостроительного кадастра. Координировать работу в этой сфере поручено заместителю Премьер-министра Аскару Жумагалиеву.