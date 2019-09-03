​Необходимость построения «слышащего государства»

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Тимур Сулейменов, заместитель Руководителя Администрации Президента РК

Основным лейтмотивом обращения Главы государства является необходимость построения «слышащего государства», выстраивание эффективного взаимодействия между гражданами, бизнесом и государственным аппаратом. Реа­лизация этого подхода позволит принимать более выверенные решения, направленные на динамичное социально-экономическое развитие во всех без исключения сферах.

В экономической сфере в рамках Послания особое внимание было уделено вопросам перезагрузки системы поддержки малого и среднего бизнеса – приоритет должен быть отдан новым проектам, которые и должны создать новые рабочие места, увеличить дополнительные налоговые поступ­ления. Кроме того, необходимо сделать акцент на стимулировании создания семейных микро- и малых бизнесов, предоставлении возможности многодетным матерям работать на дому.

Предусмотрена реализация мер финансового, налогового и административного стимулирования МСБ, особенно высокопроизводительных, ориентированных на экспорт отечественных производителей. В секторе АПК дано поручение активизировать работу по увеличению площадей поливного земледелия, наращиванию доли переработки сельхозсырья, а также изъятию неиспользуемых земель для их дальнейшего вовлечения в экономический оборот.

Президентом были отдельно затронуты вопросы повышения эффективности квазигосударственного сектора, сокращения количества государственных предприятий, дальнейшего улучшения процедур государственных закупок, наведения порядка в сфере ценообразования, особенно в деятельности естественных монополистов и на отдельных рынках по социально значимым товарам.

Необходимо отметить, что будут введены законодательные нормы, направленные на повышение защищенности граждан и бизнеса от фактов рейдерства, произвола или бездействия отдельных чиновников. Все неточности и неоднозначности должны трактоваться в пользу граждан и предпринимателей.

В сфере социального обеспечения важными инициативами стали усиление поддержки инвалидов, защиты прав детей, развитие массового спорта, повышение доступности жилья для малообеспеченных слоев населения и решение насущных инфраструктурных вопросов в каждом конкретном населенном пункте. Уже в 2020 году на 25% вырастут зарплаты педагогов, Правительство определит параметры повышения уровня оплаты труда работников культуры.

Перед Правительством и Национальным банком поставлена задача повышения уровня кредитования банками экономики, недопущения «перекосов» на рынке потребительского кредитования, а также повышения эффективности управления пенсионными активами.

Отдельно Глава государства остановился на необходимости выстраивания справедливой и стимулирующей системы адрес­ной социальной помощи, которая должна предоставляться только тем, кто в ней действительно нуж­дается.

В целом для успешной реализации всех поставленных Президентом задач основной упор необходимо сделать на повышение прозрачности процессов принятия решений, вовлечение в их принятие непосредственно населения. Одновременно будет усилена персональная ответственность государственных служащих за достижение поставленных задач, особенно за вопросы привлечения инвестиций, роста производительности труда, увеличения несырьевого экспорта, создание новых рабочих мест. 

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