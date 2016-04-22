Политика
Необходимостью назвал гендерное равенство координатор ООН
Жания Уранкаева
Гендерное равенство – не выбор, а необходимость. Об этом в ходе Международной конференции "О предварительных итогах реализации Стратегии гендерного равенства в РК на 2006–2016 годы" заявил постоянный координатор ООН, постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Норимаса Шимомура, сообщает корреспондент Kazpravda.kz. 

Спикер отметил, что в последние десять лет мир продвинулся в ликвидации гендерного неравенства.

"Гендерное равенство – не выбор, это необходимость. Невыполнение решения проблем гендерного равенства и дискриминации в отношении женщин не позволит стране достигнуть целей устойчивого развития. Нам необходимо убедить руководство, лидерство, должностные лица и людей в обществе в том, чтобы они понимали критическую необходимость продвижения женщин и гендерного равенства", – сказал он.

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Также, по словам постоянного представителя Программы развития ООН в Казахстане, интеграция данных идей в новую программу по обеспечению гендерного равенства поможет Казахстану продвигаться и далее в своих гендерных ожиданиях и стимулировании возможностей страны в достижении целей устойчивого развития.

"Последние исследования показывают, что женщины представлены практически в 90 процентах парламента по всему миру, что в два раза больше, чем 20 лет назад. Тем не менее лишь одна из пяти членов национальных законодательных органов – женщина", – подчеркнул Норимаса Шимомура.

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В свою очередь ПРООН сотрудничает с партнерами по всему миру и по всей системе ООН для продвижения гендерного равенства, достижение этого – ключевая цель организации.

"Стоит многое решить,  чтобы достичь равенства мужчин и женщин в парламенте, еще много нужно сделать на рынке труда, в образовании, здравоохранении и других областях для того, чтобы стимулировать роль женщины в гендерном равенстве", – резюмировал спикер. 

Напомним, ранее в ходе своего выступления на конференции Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова заявила о необходимости новой программы гендерного равенства. 

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