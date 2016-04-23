​Необходимы общие усилия

Человечество столкнулось лицом к лицу с таким злом, как международный терроризм, угроза ядерной войны. Необходимо понимать, что это наш общий враг, беспощадный, и для борьбы с ним необходимо консолидировать общие усилия. Нужно отложить споры и разногласия, забыть о старых геополитических конфликтах. Как политолог могу предположить, что будущее может проходить по разным сценариям, в том числе не исключается вероятность того, что атомное оружие попадет в неадекватные руки. Этого нельзя допустить ни в коем случае.

В этом контексте Казахстан, политической волей Президента страны Н. Назарбаева­ первым отказавшийся от ядерного оружия и закрывший ядерный полигон, должен послужить ярким примером для начала большого процесса разоружения с участием крупных ядерных держав. Для этого нужно использовать все инструменты и возможности международных организаций, Совета Безопасности ООН, интеграционных объединений, к чему и призывает Манифест Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век». Только таким образом можно сделать мир более спокойным, стабильным, поставить атомное оружие под контроль мировой общественности и прекратить расползание ядерного оружия.