Необоснованно приватизированные объекты начнут возвращать в госсобственность в Казахстане

Во исполнение поручения Главы государства создана Комиссия по демонополизации экономики при Правительстве РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра.

В состав Комиссии вошли первые руководители агентств по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены Правительства, представители Генеральной прокуратуры и АО "Самрук-Казына".

Задачей Комиссии является выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках работы Комиссии будут рассматриваться вопросы передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа и в других отраслях.

Сегодня состоялось первое заседание комиссии, в ходе которого с докладами выступили министр финансов РК Е. Жамаубаев, заместитель Генерального прокурора Б. Дембаев и др.

По итогам первого заседания Алихан Смаилов поручил Министерству финансов совместно с уполномоченными государственными органами и АО "Самрук-Казына" в недельный срок внести в Правительство предложения по механизмам передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов.



