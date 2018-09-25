​Необратимые преимущества

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Айгуль Турысбекова

Алматы рассматривается в качестве еще одного крупного международного торгово-логис­тического хаба после Гонконга, где начал работу офис Совета по развитию торговли HKTDC (Hong Kong Trade Development Council). В церемонии открытия казахстанского представительства участвовала бизнес-делегация, представленная руководителями 70 крупнейших транспортных, строительных, инвестиционных, торговых и финансовых корпораций КНР и Гонконга.

Как отметил зампредседателя правления НПП РК «Атамекен» Динмухамед Абсаттаров, для иностранных инвесторов в РК открываются широкие возможности в связи с членством Казахстана в едином таможенно-экономическом пространстве с пятью государствами ЕАЭС. Итоги проведенной паспортизации выявили колоссальный потенциал для замещения импортной продукции как в РК, так и в странах-партнерах.

Только по 8 отраслям обрабатывающей промышленности импорт членов «евразийской пятерки» достигает 270 млрд долларов, Казахстана – 27 млрд долларов. При этом с учетом средней загрузки отечественных компаний на уровне 57% – коридор роста производства существенный.

Далее спикер остановился на инструментах поддержки отечественных предпринимателей, защиты прав бизнесменов, оптимизации регуляторной сферы, а также преимуществах сервис­ного сопровождения бизнеса. Палата призвала китайскую сторону начать совместную работу по созданию в Алматы 8-го в мире торгово-логисти­ческого хаба. Для этого имеются все транс­портные и геоэкономические предпосылки.

– Казахстан находится в цент­ре Нового Шелкового пути, сое­диняющего Азию и Европу. В ближайшие годы 3 экономичес­ких блока будут формировать мировую экономику – Северная Америка, Азия и Европа. К 2020 году, по оценкам экс­пертов, ожидается рост объе­мов транзита через Казах­стан до 36 миллионов тонн с последую­щим доведением до 50 миллио­нов тонн ежегодно. В данном макрорегионе транс­портно-торговые возможности Алма­ты, его геостратегическое расположение и исторически сложившиеся торговые каналы представляют необратимые преи­мущества для превращения мегаполиса в региональный центр международной торговли.

Заместитель председателя Совета по развитию торговли HKTDC Реймонд Ип полностью поддержал данное предложение. Он добавил, что аналогично действующему в Астане Международному финансовому центру (AIFC) в юрисдикции трансгосударственного торгового хаба в Алматы возможно внедрить принципы английского права и англо-саксонскую систему защиты субъектов (по аналогии со специальным автономным регионом Гонконг).

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