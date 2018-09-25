Алматы рассматривается в качестве еще одного крупного международного торгово-логистического хаба после Гонконга, где начал работу офис Совета по развитию торговли HKTDC (Hong Kong Trade Development Council). В церемонии открытия казахстанского представительства участвовала бизнес-делегация, представленная руководителями 70 крупнейших транспортных, строительных, инвестиционных, торговых и финансовых корпораций КНР и Гонконга.
Как отметил зампредседателя правления НПП РК «Атамекен» Динмухамед Абсаттаров, для иностранных инвесторов в РК открываются широкие возможности в связи с членством Казахстана в едином таможенно-экономическом пространстве с пятью государствами ЕАЭС. Итоги проведенной паспортизации выявили колоссальный потенциал для замещения импортной продукции как в РК, так и в странах-партнерах.
Только по 8 отраслям обрабатывающей промышленности импорт членов «евразийской пятерки» достигает 270 млрд долларов, Казахстана – 27 млрд долларов. При этом с учетом средней загрузки отечественных компаний на уровне 57% – коридор роста производства существенный.
Далее спикер остановился на инструментах поддержки отечественных предпринимателей, защиты прав бизнесменов, оптимизации регуляторной сферы, а также преимуществах сервисного сопровождения бизнеса. Палата призвала китайскую сторону начать совместную работу по созданию в Алматы 8-го в мире торгово-логистического хаба. Для этого имеются все транспортные и геоэкономические предпосылки.
– Казахстан находится в центре Нового Шелкового пути, соединяющего Азию и Европу. В ближайшие годы 3 экономических блока будут формировать мировую экономику – Северная Америка, Азия и Европа. К 2020 году, по оценкам экспертов, ожидается рост объемов транзита через Казахстан до 36 миллионов тонн с последующим доведением до 50 миллионов тонн ежегодно. В данном макрорегионе транспортно-торговые возможности Алматы, его геостратегическое расположение и исторически сложившиеся торговые каналы представляют необратимые преимущества для превращения мегаполиса в региональный центр международной торговли.
Заместитель председателя Совета по развитию торговли HKTDC Реймонд Ип полностью поддержал данное предложение. Он добавил, что аналогично действующему в Астане Международному финансовому центру (AIFC) в юрисдикции трансгосударственного торгового хаба в Алматы возможно внедрить принципы английского права и англо-саксонскую систему защиты субъектов (по аналогии со специальным автономным регионом Гонконг).