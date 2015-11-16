​Необычайный Сергей Калмыков

Свежий выпуск
654
Аида АХМЕТОВА

Ученик Кузьмы Петрова-Водкина и Мстислава Добужинского, автор более полутора тысяч картин, гравюр, рисунков и эскизов театральных декораций Сергей Калмыков (1891–1967) более тридцати лет прожил в Алма-Ате. Он работал в Казахском государственном академическом театре оперы и балета им. Абая, создал большое количество декораций и иллюстраций к постановкам. Калмыков также рисовал на улицах и в парках города. «Последний художник русского авангарда», как он себя называл, оставил после себя и богатое литературное наследие.

«Необычайные абзацы» – уникальные рукописные фолианты, созданные в 1920-е и бережно сохраненные в фондах Центрального государственного архива Республики Казахстан. В 1924–1929 годах Сергей Калмыков сам составил, переписал набело и переплел в специальные альбомы эти тексты, не рассчитывая на публикацию, но надеясь быть понятым и оцененным. Книга причудливо объединяет в себе черты авангардистского манифеста, мемуаров и лирического дневника. Литературное наследие художника представляется читателю впервые.

Публикация сборника осуществлена в рамках проекта Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ и Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации. Президент фонда «Евразия» и директор Оренбургского книжного издательства им. Г. Донковцева Игорь Храмов рассказал о творчестве Калмыкова и уникальности издания.

– Все «необычайные абзацы» Калмыкова, цитаты из которых стали весьма популярны еще в 2000-е годы, сопровождаются его иллюстрациями и подробно прокомментированы известным оренбургским искусствоведом Игорем Смекаловым. Сами «Необычайные абзацы» – огромный рукописный фолиант, в котором художник описывал свое отношение к событиям, свидетелем которых ему довелось быть, – говорил И. Храмов.

– Видимо, нельзя рассматривать книгу вне картин, гравюр и декораций Сергея Калмыкова, и в этом смысле именно такие тексты являются настоящей искусствоведческой литературой, – отметил составитель книги Игорь Смекалов. – Тексты Калмыкова невероятно искренние, простые и ясные. Здесь важна их композиция, ритмы художника и его план. Редакторская правка сведена к минимуму. Каждый лист Калмыков рисовал от руки тонко заточенным карандашом специально изобретенным штрихом, поэтому книга является произведением искусства сама по себе. Сохранность данных рукописей Сергея Калмыкова – большая зас­луга Государственного музея искусств им. Кастеева, а также архивистов из Цент­рального государственного архива Казахстана.

Директор Центрального госархива РК Ляззат Актаева рассказала, что в их фонде хранится коллекция из 314 единиц личных вещей и произведений Сергея Ивановича Калмыкова. Это гравюры, рукописи, дневники, рисунки, материалы и другие документы, отражающие мировоззрение художника, говорящие о его жизни. Он родился в Самарканде, жил в Оренбурге, учился в Петербурге, с 1935 года был приглашен в Алма-Ату для работы над декорация­ми в музыкальном теат­ре (ныне Театр оперы и балета им. Абая).

Презентация вызвала большой интерес у российской читательской аудитории. Теперь книгу «Необычайные абзацы» можно приобрести в магазине «Библио-глобус» в Москве. Также планируется проведение презентации в Оренбурге и в Алматы.

Популярное

Все
С рекордами Азии и страны
Есть спонсор? Признавайся!
Патриот и гражданин
Климат и ядерные отходы
Сильные люди
Экзоскелет поможет инвалидам
Неутешительная статистика
Читайте раз в четыре года
12 апреля общественность страны отметит 125-летний юбилей Каныша Имантаевича Сатпаева
Спектакль – это маленькая жизнь
Майкаин: ЧП и перспективы
Нехватку учеников испытывают 119 из 288 малокомплектных образовательных учреждений Костанайской области
Валенки из Семея
Одряхлевшие «богатыри»
«BIRLIK» – и этим все сказано
Первый автомеханик на селе
Международный конкурс сыров организовали фермеры из Мангистау
Часть железнодорожного моста обрушилась в Шымкенте
В Западно-Казахстанской области за прошлый год на 32% выросло число преступлений, совершенных подростками
В ожидании большой воды
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Вопрос IT-суверенитета нужно убрать из коммерческой плоскости
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Прекратить медвежью услугу
Кендама – это не бильбоке
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Объявлены номинанты на премию Laureus World Sports Academy
Токаев прибыл в ВКО
Платье, которое подарил Абай
Как будут устранять дефицит мест в детских садах в Костанайской области
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай
Накопить и использовать
Геннадий Головкин избран президентом НОК РК
Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане
Арестован вице-министр культуры и спорта
Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы
Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»
Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Женщины руководят каждым четвёртым сельхозпредприятием в РК
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
В Семее горит торговый центр

Читайте также

Вдохновляющие истории
Каникулы для срочников
Масштабы разные, проблемы одинаковые
Чем опасны новостройки?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]