Необычного пассажира сняли на видео в поезде Петропавловск – Алматы

Скриншот с видео ДП на транспорте

Ягненка обнаружили в поезде Петропавловск – Алматы. Необычный пассажир попал на видео и стал героем соцсетей, сообщает Kazpravda.kz.

Случай произошел 10 августа. Домашнее животное находилось в нерабочем тамбуре.

Транспортные полицейские установили 40-летнего проводника вагона, который признался, что купил ягненка для разведения.

Стражи порядка передали материалы по данному факту в Инспекцию транспортного контроля Акмолинской области для привлечения нарушителя к административной ответственности.

«Данный пассажирский поезд принадлежит ТОО «Турксиб – Астана». Также внесено представление в адрес руководства товарищества и АО «Пассажирские перевозки» о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственных должностных лиц», – добавили в Департаменте полиции на транспорте.