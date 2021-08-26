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Необычные бонусы обещают жителям Костанайской области за прохождение вакцинации
Мария Шило, Костанайская область
В Костанайской области продолжают стимулировать жителей делать прививки, сообщает Kazpravda.kz

Бизнес-сектор региона предлагает собственные методы поощ­рения сотрудников и клиен­тов, прошедших вакцинацию. Использование материальных стимулов для повышения количества граж­дан, получающих прививки, в регио­не, похоже, стало тенденцией.

В начале августа в рамках акции, инициированной областным управлением здраво­охранения, среди тех, кто получил вакцину в период с 25 июня по 31 июля, разыграли десять iPhone 12. В локальном проф­союзе работников организаций образования и науки Костанайской области тоже объявили розыгрыш бытовой техники, но уже среди членов профсою­за. Наряду с государственными учреждения­ми инициативу поддержали и субъекты бизнеса.

По данным палаты предпринимателей Костанайской области, 14 крупных предприятий региона предложили своим сотрудникам бонусы при получении вакцины. И это только те, что официально сообщили о данном факте. Однако имеются хозяйства, которые инициативу поддержали, но не афишируют этого. Мотивируют своих работников на вакцинацию предприятия разных отраслей экономики – строительной, горнодобываю­щей, машиностроительной, агропромышленного комп­лекса, перерабатывающего производства.

Бонусы у каждого свои. К примеру, строительная компания «БК-строй» премирует сотрудников, многие другие предоставляют выходной или добавляют день к отпуску. Лисаковский филиал ТОО «Оркен» и премирует, и дает выходной.

У агропромышленного сектора свои козыри. ТОО «Тойсай», например, сотрудникам, которые сделали прививку, выделяет полтонны сена бесплатно. В ТОО «Куйбышевское-агро» получившим вакцину дарят две с половиной тонны. Есть предприятия, которые поощряют сотрудников розыгрышем путевок в санаторий. В итоге привитых становится больше.

Общей статистики пока нет, но известно, что в АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» (одно из крупнейших предприятий в облас­ти), по последним данным, первый компонент вакцины получили 73% сотрудников основного и дочерних предприятий.

Есть в области и объекты бизнеса, которые повышают мотивацию не только у собст­венных коллективов, но и выходят на клиентов. Так, в костанайском банно-оздоровительном комплексе ТОО «Therma Park» от собственного коллектива (в котором уже все получили вакцину) перешли к клиентам. Среди получивших прививки клиентов уже два раза проводили розыгрыш абонементов в термопарк.

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