Необычные результаты очередного тура первенства Казахстана по футболу

Очень удивил «Мактаарал»

В очередном туре первенства Казахстана по футболу среди команд элитного дивизиона вновь были зафиксированы необычные результаты.

Дебютант нынешнего сезона Премьер-лиги «Мактаарал» из Туркестанской области, победив на своем поле «Каспий» со счетом 2:1, лишил актауcцев первого мес­та в турнирной таблице. Стоит отметить, что мактааральцы одержали в чемпионате лишь второй выигрыш и до сих пор находятся на самой нижней строчке в первенстве. В это же время команда из Мангистауской облас­ти до сих пор не может внести стабильность в свою игру, хоть и входит в тройку лучших дружин национального чемпионата.

Осечкой актаусцев немедленно воспользовался «Тараз», который дома обыграл гостивший у него уральский «Акжайык» – 2:0 и поднялся на первое место. При этом команде из Жамбылской области уже вовсю на пятки нас­тупает набравшая ход «Астана». Столичная команда в минувшем туре дома провела сверхпринципиальный поединок против алматинского «Кайрата» и одержала разгромную победу со счетом 6:0. Хет-триком в ворота гостей отметился хорват Марин Томасов, два гола забил португалец Педро Эуженио, и еще один мяч провел нидерландец Рай Влут.

Действующий чемпион страны костанайский «Тобол» расстался с главным тренером Александром Москаленко после поражения в гостях от «Актобе» со счетом 1:2. Вполне предсказуемый результат в отношении наставника, чья команда сейчас занимает всего лишь седьмое место.

В остальных поединках были зафиксированы следующие результаты: «Аксу» из Павлодарской области дома обыграл «Туран» из Туркестанской области со счетом 2:0, «Атырау» на своем поле сыграл очень результативный матч с петропавловским «Кызыл-Жаром» – 3:3 и, наконец, карагандинский «Шахтер» при своих болельщиках добился победы над гостившим у него шымкентским «Ордабасы» – 1:0.