Необычные зимние развлечения обещают в Wonderland Astana

Столица

Wonderland Astana начнёт работу 1 декабря. Посетить зимний городок можно будет с понедельника по пятницу с 11:00 до 00:00, а в выходные дни - с 10:00 до 00:00, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

В зимнем сезоне 2026-2027 жителей и гостей города ждут ледовый каток, снежные горки, карусели, тематические аттракционы и одна из главных новинок - сказочная железная дорога с поездом в стиле знаменитого «Хогвартс-экспресса».

Wonderland Astana открывается уже третий год подряд и становится одной из площадок семейного зимнего отдыха в столице. В новом сезоне организаторы подготовили ещё больше развлечений для детей и взрослых.

На территории городка обустроят ледовый каток площадью около 1 800 квадратных метров, три снежные горки высотой от 6 до 8 метров с протяжённостью спуска более 50 метров, а также игровые зоны и тематические аттракционы.

Особое внимание в этом году уделили сказочной железной дороге. Для неё создадут тематический вокзал, вдохновлённый знаменитым лондонским Кингс-Кросс. Посетители смогут отправиться в небольшое путешествие на поезде, оформление которого напомнит атмосферу известных фильмов о Гарри Поттере.

Для комфортного отдыха на территории Wonderland Astana предусмотрены тёплые закрытые пространства, кафе, фуд-корты и гриль-зона.

Wonderland Astana начнёт работу 1 декабря. Посетить зимний городок можно будет с понедельника по пятницу с 11:00 до 00:00, а в выходные дни - с 10:00 до 00:00.

#Астана #развлечения #городок

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