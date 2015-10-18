Необычным образом сотрудники ДЧС ВКО напомнили устькаменогорцам о пожарной безопасности

Фото с сайта ustinka.kz
Интересный способ использовали сотрудники ДЧС Восточно-Казахстанской области, чтобы напомнить жителям Усть-Каменогорска о правилах пожарной безопасности: прямо на улице города была установлена кровать, на которой мужчина в нетрезвом состоянии "выпивал" в компании "смерти", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт "Устинка"
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Основной мыслью авторов было показать, что курение дома, особенно в постели в нетрезвом виде, может повлечь за собой трагедию.
Ситуация была разыграна на аллее возле одного из городских супермаркетов. Сотрудники ДЧС, представ перед зрителями в роли алкоголика и пришедшей за ним смерти, "распивали" алкоголь и курили сигареты, сидя на кровати. В это время их коллеги раздавали прохожим листовки с основными правилами пожарной безопасности.
"Подобные профилактические акции необходимы, считают пожарные, так как обычные традиционные методы люди попросту не воспринимают, – комментируют в ДЧС ВКО. – Реакция на такое театральное представление у горожан была неоднозначной. Кто-то сильно гневался, кто-то в шутку воспринимал происходящее. Однако мы считаем, что нужная информация запоминается лучше, когда мы так привлекаем к ней внимание".