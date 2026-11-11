Необычный арт-перформанс устроила художница в аэропорту Астаны

Фото: Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

В Международном аэропорту Астаны казахстанская художница Асель Сабыржанкызы, известная под псевдонимом Assolyaa, создала картину прямо на ковре. За творческим процессом могли наблюдать пассажиры и гости воздушной гавани, передает Kazpravda.kz со ссылкой на аэропорт Астаны.

В основе композиции — парящий в небе орел, символизирующий свободу, силу и стремление к новым высотам. Под ним художница изобразила казахскую юрту, которая олицетворяет столичный аэропорт. Исходящий от нее свет напоминает маяк, указывающий самолетам путь домой.

По замыслу автора, работа выполнена в тюркском стиле и объединяет национальные традиции с современной авиацией. Юрта символизирует гостеприимство, а аэропорт представлен как место встречи людей, культур и стран.

«Международный аэропорт Астаны ежегодно становится местом встречи миллионов людей из разных стран. Сегодня мы хотим показать, что воздушная гавань может быть не только транспортным объектом, но и пространством для искусства, культуры и знакомства с национальными традициями. Работа Асель Сабыржанкызы символично объединяет наше историческое наследие и стремление к новым высотам», — отметил руководитель аппарата АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» Адыльбек Абдыкаликов.

Созданную картину на некоторое время оставят в аэропорту. Пассажиры смогут увидеть произведение вблизи, рассмотреть детали и сфотографироваться на его фоне. Позже работа пополнит личную коллекцию художницы.

Асель Сабыржанкызы известна благодаря авторской технике KilemArt, в которой традиционные казахские и восточные ковры становятся основой для художественных портретов. Среди героев ее работ — Дженнифер Лопес, Джеки Чан, Николь Шерзингер, Энрике Иглесиас, а также спортсмены Елена Рыбакина и Михаил Шайдоров.