​Необычный крой и котурны

Сезон Autumn/;Winter 2017–2018 – двадцатый за историю Kazakhstan Fashion Week. Генеральный продюсер KFW Саят Досыбаев накануне события пустился в воспоминания:
– Когда в 2004 году стартовал первый сезон Недели моды, которая тогда называлась Almaty Fashion Week, дизайнеров можно было по пальцам пересчитать. А идея создания проекта пришла мне в 1994 году на Неделе моды в Париже, где я снимал телевизионную передачу о модной индустрии. Мне очень захотелось внести свой вклад в развитие этой сферы в Казахстане. Я объединился с Алексеем Чженом, и мы начали работать. Нельзя сказать, что модных мероприятий тогда вообще не было, они потихоньку проводились, работал «театр моды», в котором принимали участие отечественные дизайнеры. Но только в 2004 году мы смогли организовать первую настоящую Неделю моды. Люди пришли в восторг, потому что ранее они не были знакомы с культурой модных показов.
В двадцатом сезоне KFW Autumn/;Winter 2017–2018 представлено 25 ярких дизайнерских коллекций. Помимо отечественных дизайнеров свои творения на суд модной публики вынесли участники из Грузии, Азербайджана и Узбекистана. Дизайнер из Узбекистана Сурайё Ильхамова – By Sipa – показала свою новую коллекцию под названием «Золотой бархат». Модельер использовала всего лишь один вид ткани, но зато самый роскошный. Увидев коллекцию, зрители просто диву давались, каким интересным может быть бархат. Он всегда разный.
А вот дизайнер Jado, которая всегда отдавала предпочтение этническим мотивам, впервые за долгие годы существования бренда изменила свое направление в сторону стиля спорт-шик и simple-классик. Коллекция Two cities создана специально для тех, кто живет на два города – Астану и Алматы. Модельер уверена, что стиль алматинских жителей – это преимущественно спорт и шик в одном флаконе. А вот астанинцам, большинство из которых работают в офисах с четким дресс-кодом, приходится выбирать еще один наряд для вечернего променада. Для того и создана коллекция, чтобы давать модникам возможность чувствовать себя комфортно днем и быть звездой на любом мероприятии вечером. Любопытный нюанс: в ней присутствуют вещи-трансформеры, а также новая линия авторской обуви на толстой подошве, напоминающая древнегреческие котурны.
Любителям классики, приверженцам истинной женственности и элегантности наверняка придется по вкусу новая коллекция от широко известного модельера Михаила Кравеца Kravets by Perwoll. По словам Михаила, его коллекция – это история, отражающая жизнь современной женщины, которая хочет оставаться индивидуальностью и при этом чувствовать себя свободно и уверенно. Дизайнер в этот раз сделал акцент на свитшотах, нашивках на одежду, рюкзаках и аксессуарах.
Вишенкой на торте 20-го сезона KFW, несомненно, стали дебютанты. Из 25 брендов, заявленных к участию в Неделе моды, шесть показали свои коллекции впервые: KIRITTI, Judy Ai, DM Dikhanbayeva Maral, Mila_R Radmila Pavlova, Viktoriya Azerbayeva, Ainash Karina. Каждый из новичков вложил всю душу в создание бренда в надежде понравиться публике. Например, Виктория Азербаева представила коллекцию в монохромной гамме, предназначенную для деловой женщины.
– Раньше я работала дизайнером интерьера, но тяга к шитью все-таки взяла верх, она из детства, – рассказывает девушка. – Моя мама – конструктор мужской и верхней одежды, и с шести лет я проводила много времени в ателье маленького провинциального украинского города с иголкой в руке. Сначала мне поручали вытаскивать из одежды старые нитки и сметывать детали, потом что посложнее. Постепенно всему научилась. Мне очень нравится одежда, которая не «кричит» яркими цветами и формами. Люблю мелкие детали, вставки, декор и необычный крой, когда одна деталь переходит в другую.