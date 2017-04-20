​Необычный крой и котурны

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Вера Ляховская, Алматы

Сезон Autumn/;Winter 2017–2018 – двадцатый за историю Kazakhstan Fashion Week. Генеральный продюсер KFW Саят Досыбаев накануне события пустился в воспоминания:

– Когда в 2004 году стартовал первый сезон Недели моды, которая тогда называлась Almaty Fashion Week, дизайнеров можно было по пальцам пересчитать. А идея создания проекта пришла мне в 1994 году на Неделе моды в Париже, где я снимал телевизионную передачу о модной индустрии. Мне очень захотелось внести свой вклад в развитие этой сферы в Казах­стане. Я объединился с Алексеем Чженом, и мы начали работать. Нельзя сказать, что модных мероприятий тогда вообще не было, они потихоньку проводились, работал «театр моды», в котором принимали участие отечественные дизайнеры. Но только в 2004 году мы смогли организовать первую настоящую Неделю моды. Люди пришли в восторг, потому что ранее они не были знакомы с культурой модных показов.

В двадцатом сезоне KFW Autumn/;Winter 2017–2018 представлено 25 ярких дизайнерских коллекций. Помимо отечественных дизайнеров свои творения на суд модной публики вынесли участники из Грузии, Азербайд­жана и Узбекистана. Дизайнер из Узбекистана Сурайё Ильхамова – By Sipa – показала свою новую коллекцию под названием «Золотой бархат». Мо­дельер использовала всего лишь один вид ткани, но зато самый рос­кошный. Увидев коллекцию, зрители просто диву давались, каким интересным может быть бархат. Он всегда разный.

А вот дизайнер Jado, которая всегда отдавала предпочтение этническим мотивам, впервые за долгие годы существования бренда изменила свое направление в сторону стиля спорт-шик и simple-классик. Коллекция Two cities создана специально для тех, кто живет на два города – Астану и Алматы. Модельер уверена, что стиль алматинских жителей – это преимущественно спорт и шик в одном флаконе. А вот астанинцам, большинство из которых работают в офисах с четким дресс-кодом, приходится выбирать еще один наряд для вечернего променада. Для того и создана коллекция, чтобы давать модникам возможность чувствовать себя комфортно днем и быть звездой на любом мероприятии вечером. Любопытный нюанс: в ней присутствуют вещи-трансформеры, а также новая линия авторской обуви на толстой подошве, напоминающая древнегреческие котурны.

Любителям классики, приверженцам истинной женственности и элегантности наверняка придется по вкусу новая коллекция от широко известного модельера Михаила Кравеца Kravets by Perwoll. По словам Михаила, его коллекция – это история, отражающая жизнь современной женщины, которая хочет оставаться индивидуальностью и при этом чувствовать себя свободно и уверенно. Дизайнер в этот раз сделал акцент на свитшотах, нашивках на одежду, рюкзаках и аксессуарах.

Вишенкой на торте 20-го сезона KFW, несомненно, стали дебютанты. Из 25 брендов, заявленных к участию в Неделе моды, шесть показали свои коллекции впервые: KIRITTI, Judy Ai, DM Dikhanbayeva Maral, Mila_R Radmila Pavlova, Viktoriya Azerbayeva, Ainash Karina. Каждый из новичков вложил всю душу в создание бренда в на­дежде понравиться публике. Например, Виктория Азербаева представила коллекцию в моно­хромной гамме, предназначенную для деловой женщины.

– Раньше я работала дизайнером интерьера, но тяга к шитью все-таки взяла верх, она из детства, – рассказывает девушка. – Моя мама – конструктор мужской и верхней одежды, и с шести лет я проводила много времени в ателье маленького провинциального украинского города с иголкой в руке. Сначала мне поручали вытаскивать из одеж­ды старые нитки и сметывать детали, потом что посложнее. Постепенно всему научилась. Мне очень нравится одежда, которая не «кричит» яркими цветами и формами. Люблю мелкие детали, вставки, декор и необычный крой, когда одна деталь переходит в другую. 

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