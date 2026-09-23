Необычный парк скульптур

Парк скульптур под символичным названием «Ұлы Ана» размес­тили на территории, прилегающей к музею «Анаға құрмет». И это неслучайно. В музее собран богатейший материал, отображающий традиционный быт казахской семьи. Здесь насчитывается свыше 800 ценных предметов: войлочные коврики-киіз, красивые бе­сік – люльки для новорожденных, посуда, прялки, веретено и даже знаменитая швейная машинка «Зингер».

Представлены также десятки семейных реликвий, переданных в дар жителями Алматинской области. Это кожаные бурдюки для хранения кумыса, кувшины, сундуки, жернова для перетирки зерен. Особое место в экспозиционных залах занимают картины, документы, фотографии, вырезки из газет, посвященные легендарным Алие Молдагуловой и Маншук Маметовой, Герою Социалис­тического Труда, бригадиру-рисоводу из Кызылординской области Салиме Жумабековой, другим известным женщинам Казахстана.

Как отметили участники церемонии, представители общественности и творческой интеллигенции, галерея скульп­тур – уникальное пространство, где образ матери раскрывается через призму национального мировоззрения, исторической памяти и духовной преемственности.

Скульпторы использовали в работе белый актауский известняк, специально привезенный из Мангистауской области. Примечательно, что авторы изготовили композиции безвозмездно, сочтя своим долгом увековечить величие матери.

– Мы хотим, чтобы парк «Ұлы Ана» стал одной из визитных карточек Алматинской облас­ти, – рассказала директор музея «Анаға құрмет» Гульнар Абиш. – Для этого привезем и высадим здесь растения из самых красивых уголков планеты. Установим фонтаны, а также новые скульп­туры из гранита, мрамора, бронзы. Впереди у нас немало работы по благоустройству и расширению объекта, который должен объединить всех, кто ценит духовное богатство и национальные традиции.

Особое внимание участников экскурсии привлекли композиции «Умай – богиня плодородия», «Священное место пок­лонения Эргенекон», «Ладонь матери», «Священная ступа».

В этот же день в музее «Анаға құрмет» открылась экспозиция, посвященная жизни и духовному наследию Домалак-ана, слывшей олицетворением мудрости, добродетели и справедливости. Она умела примирять враждую­щие племена, разрешать самые жесткие споры, была влиятельной и обладала даже даром предвидения.

Гости выразили благодарность инициаторам проекта за проводимую работу по пропаганде культурных ценностей и укреп­лению института семьи. В свою очередь работники музея «Анаға құрмет» подчеркнули, что каждый казахстанец должен гордиться, любить и почитать свою маму. О неиссякаемой материнской любви, щедрости ее сердца сложены поэмы, написаны сотни повестей и романов.