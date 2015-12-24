Необычный посох для Деда Мороза придумал пенсионер в Актобе

Пенсионер Султанбек Ташенов придумал и сделал посох для Деда Мороза с динамиком, мощности которого хватает на помещение для утренника, передает Kazpravda.kz со ссылкой на diapazon.kz.
"Дед Мороз на сотовый телефон может записать песни, стихи или даже готовый сценарий и через bluetooth озвучить на посохе. Заряда на посохе хватит на две недели", – говорит пенсионер.
Пенсионер оформляет документы на патент. Ранее он изготовил посох для чабана с компасом, радио, часами, счетчиком для подсчитывания баранов и часы, которые показывают время намаза и ифтара во время уразы. На эти изобретения уже есть патенты.
"Дед Мороз на сотовый телефон может записать песни, стихи или даже готовый сценарий и через bluetooth озвучить на посохе. Заряда на посохе хватит на две недели", – говорит пенсионер.
Пенсионер оформляет документы на патент. Ранее он изготовил посох для чабана с компасом, радио, часами, счетчиком для подсчитывания баранов и часы, которые показывают время намаза и ифтара во время уразы. На эти изобретения уже есть патенты.