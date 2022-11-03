Общество

Необычный способ удушения целого села испытали в Северо-Казахстанской области

Андрей Кратенко

Деревни исчезают с лица земли по разным причинам. Где-то нет, к примеру, приличных дорог или пригодной для питья воды. Где-то закрываются школы и больницы. Где-то сокращаются рабочие места. А в селе Малое Белое новое производство, напротив, появилось, но такое, от которого дышать стало нечем...

В сельской местности всегда было и есть одно бесспорное преимущество – чистый воздух. Жителей Малого Белого лишили и его, когда почти в самом центре села открыли заводик по сжиганию медицинских отходов (бывших в употреблении шприцев, капельниц, упаковок и т. д.). Медицинский «крематорий» дымил почти 13 лет и вот, наконец, перестал. Не по своей воле, конечно. Суд обязал это сделать в ответ на исковое заявление экологов и жалобы сельчан.

По едкому запаху местные жители научились определять, когда «крематорий» запускал в работу свою печь, – обычно это делалось поздно вечером или ночью. Дышать в такие часы становится не то чтобы трудно, а противно. Поэтому в темное время суток люди наглухо закрывали окна и ставни, а в дневное – писали жалобы. Хотя толку от них было немного. Вот лишь один характерный ответ:

«По факту обращения жителей села Малое Белое Кызылжарского района о том, что их тревожит едкий запах по селу, образующийся в результате деятельности ТОО «СКО Фармация Экомед.KZ». По данному факту участковым инспектором полиции собран материал, который направлен в РГУ «Кызылжарское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля ДСЭК СКО» для проведения проверки и принятия решения. Согласно ответу РГУ от 02.09.2022 года вынесено постановление об отказе в возбуждении административного производства в связи с отсутствием события административного правонарушения».

Поэтому завод дымил бы и дальше, если бы представители ОО «Первый антикоррупционный медиацентр» не выяснили, что срок его лицензии истек. После внеплановой проверки экологи обратились в суд с заявлением.

– Определением суда утверждено мировое соглашение, – сообщил руководитель департамента экологии Северо-Казахстанской области Азамат Бектасов. – В соответствии с ним «СКО Фармация Экомед.KZ» обязуется приостановить хозяйственную деятельность до получения лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды. Если предприятие нарушит данное соглашение, будем действовать через судебных приставов.

Между тем общественники предложили усовершенствовать портал госзакупок путем интеграции с другими ресурсами. Они сделали это после того, как встал вопрос, почему заказчики не поинтересовались в процессе государственных закупок наличием лицензии у предприятия по утилизации медотходов.

– Информацию о наличии лицензии может получить любой гражданин, она в открытом доступе на сайте elicense.kz, – подсказывает руководитель областного филиала ОО «Первый антикоррупционный медиацентр» Руслан Асаубаев. – Специалист по государственным закупкам мог бы выяснить наличие лицензии до заключения договора.

Другие общественники (из областного общественного совета) обратили внимание на то, что всего за шесть лет (с 2013-го по 2019-й) на севере Казахстана было упразднено более 60 сел.

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