Необычный светофор появился в Астане

Общество
На проспекте Республики напротив ТД "Есиль" в пилотном режиме модернизировали светофор, который имеет визуализацию свечения на опорах, передает Kazpravda.kz.
"Система, бесспорно, является инициативой, направленной на создание безопасной среды, являющейся частью деятельности акимата города по формированию "эталонного стандарта Smart city" на примере столицы. Как вы знаете, подобные светофоры уже используются в Киеве, Москве, Дубае и в других крупных мегаполисах мира. Руководством города поставлена задача снизить количество ДТП в городе, обеспечив полную безопасность на дорогах, где в качестве приоритета обозначены пешеходные переходы. Теперь, уверен, водители ни за что не спутают сигнал светофора с другим свечением от вывесок, так как светофор видно заранее. Его видно четко, даже при сумерках, за счет того, что цвет сигнала светофора не ограничивается самим светофором, а дублируется по всей высоте опоры, на которой он установлен", – написал на своей странице в Facebook председатель правления компании Astana Innovations Олжас Сартаев.
Он также отметил, что система оснащена голосовым помощником, который уведомляет о цвете сигнала светофора, поэтому она будет полезна и для незрячих жителей города.
"Данная технология является еще одним элементом "умного" города, которая несет не только эстетическое значение, но в первую очередь большой вклад в обеспечение безопасности в городе. По информации ответственной за эксплуатацию организации, по истечении опытной эксплуатации нового комплекса будет рассмотрена возможность дальнейшей модернизации или строительства новых регулируемых пешеходных переходов с применением новых технологий. Пока же второй подобный элемент обещают установить также по проспекту Республики, но только уже перед магазином "Талисман". Впереди пилотная эксплуатация, по результатам которой можно будет говорить о дальнейшем масштабировании в городе", – сообщил Сартаев.
"Система, бесспорно, является инициативой, направленной на создание безопасной среды, являющейся частью деятельности акимата города по формированию "эталонного стандарта Smart city" на примере столицы. Как вы знаете, подобные светофоры уже используются в Киеве, Москве, Дубае и в других крупных мегаполисах мира. Руководством города поставлена задача снизить количество ДТП в городе, обеспечив полную безопасность на дорогах, где в качестве приоритета обозначены пешеходные переходы. Теперь, уверен, водители ни за что не спутают сигнал светофора с другим свечением от вывесок, так как светофор видно заранее. Его видно четко, даже при сумерках, за счет того, что цвет сигнала светофора не ограничивается самим светофором, а дублируется по всей высоте опоры, на которой он установлен", – написал на своей странице в Facebook председатель правления компании Astana Innovations Олжас Сартаев.
Он также отметил, что система оснащена голосовым помощником, который уведомляет о цвете сигнала светофора, поэтому она будет полезна и для незрячих жителей города.
"Данная технология является еще одним элементом "умного" города, которая несет не только эстетическое значение, но в первую очередь большой вклад в обеспечение безопасности в городе. По информации ответственной за эксплуатацию организации, по истечении опытной эксплуатации нового комплекса будет рассмотрена возможность дальнейшей модернизации или строительства новых регулируемых пешеходных переходов с применением новых технологий. Пока же второй подобный элемент обещают установить также по проспекту Республики, но только уже перед магазином "Талисман". Впереди пилотная эксплуатация, по результатам которой можно будет говорить о дальнейшем масштабировании в городе", – сообщил Сартаев.