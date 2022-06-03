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Необыкновенно красиво!
Марьяна Касимова

Кызылординцы устроили автопарад в честь Дня государственных символов.

В областном центре Приаралья открыли новую магистральную дорогу, по ней-то и проехали торжественно в честь праздника красивые автомобили, украшенные государственными флагами.

– Широкая и безукоризненная магистральная дорога, продолжающая проспект Независимости, теперь соединяет два новых городских микрорайона, – сообщили в акимате города Кызылорды.

На мероприятии в честь Дня государственных символов и запуска дороги аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев поздравил горожан и пожелал им благополучия.

– Символично, что накануне одного из самых важных праздников для каждого истинного патриота страны мы открываем новую дорогу, – сказал он. – Во все времена для народа имели большое значение дороги, соединяющие людей и страны. Сегодня город Кызылорда динамично развивается, расширяется его территория, увеличивается численность населения. Возводятся новые микрорайоны, строятся высотные здания. При этом создание комфортных условий для передвижения населения, обеспечение необходимой инфраструктурой – одна из главных задач, стоящих перед нами. Спасибо специалистам, построиввшим дорогу, пусть она служит во благо населения!

На собрании ветеран труда, почетный гражданин города Кызылорды Жарылкасын Шарипов поздравил кызылординцев с праздником и дал бата.

– Пусть многие тысячи лет благоденствуют и процветают ­Казахстан и наш великий народ! – сказал он.

А группа молодежных активис­тов проехала по новой дороге автопарадом, а также велокараваном, украсив транспортные средства флагами Казахстана.

– Красивые, действительно не­обыкновенно красивые – эти небесного цвета флаги, вызывающие в нас гордость за страну, за то, что мы казахстанцы, – поделился житель Кызылорды, зритель автопарада Самурат Бакиев. – Уверен, что мы, дружный народ Казахстана, сможем в едином порыве преодолеть все вызовы времени и сделать еще более сильной и независимой нашу страну!

Строительство новой дороги протяженностью 4,6 км в Кызыл­орде позволило улучшить качество дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отметим, что в текущем году в Кызылординской области на развитие автомобильных дорог планируется направить более 20 млрд тенге. На эти средства будут отремонтированы автомобильные дороги и мостовые переходы протяженностью 342 км. В результате доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии на территории области достигнет 82%.

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