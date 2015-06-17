Неограниченные возможности для необычных людей Свежий выпуск 603 Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Инициатор проекта – Высшая школа бизнеса Almaty Management University, которая в марте текущего года объявила конкурс для людей с ограниченными возможностями на получение социальных грантов по программе МВА. Цель социальной инициативы университета – предоставить людям с ограниченными возможностями шанс на получение качественного бизнес-образования. Всего на конкурс были приняты заявки более 20 участников, 8 из которых получили гранты и скидки на обучение.

– Участники конкурса – люди, которые стремятся начать или продолжить совершенствование своего бизнеса, добиться новых успехов в своей карьере, – рассказала декан Гульнар Куренкеева. – Мы поддерживаем их стремление преодолеть социальное неравенство благодаря полученным новым знаниям, развитию собственных бизнес-идей и своей карьеры. В нынешнем году мы впервые предоставили восемь социальных грантов на обучение по программам МВА, но не собираемся останавливаться на этом. Конкурс будем организовывать и в последующие годы.

Среди обладателей грантов – замдиректора корпоративного фонда «SOS Детские деревни Казахстана» из Астаны Ерлан Сулейменов, представляющая ассоциацию женщин с инвалидностью «Шырақ» Захира Бегалиева. Отрадно отметить, что за грант боролась и победила одна из героинь публикаций нашей газеты Назира Курмашева. Причем вместе со своим супругом Мусрятом Елибакиевым. Они развивают семейный бизнес – владеют небольшим столярным цехом, оба – члены общественного объединения инвалидов-спортсменов «Мейірімді ел».

– В 16 лет я потерял зрение, – рассказывает Мусрят. – Около 20 лет проработал в Обществе слепых. Несколько лет назад открыл свой бизнес. Нанимаю мастеров, а к несложной работе обязательно привлекаю людей с ограниченными возможностями. В цехе изготавливаем шахматы, шашки по Брайлю – именно тактильные, для незрячих людей, выпускаем доски для игры тогызкумалак. Кстати, я горд, что именно мои доски использовались на чемпионате мира по тогызкумалаку. Я даже попал на это мероприятие в качества члена судейской бригады. Получить бизнес-образование бесплатно – это огромная поддержка для нас и новые перспективы для развития бизнеса.



