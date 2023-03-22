NeoNomad-юрта приглашает

Праздник обновления природы, охвативший все районы города, радует жителей и гос­тей Астаны. Мы заглянули на территорию ЭКСПО – и словно попали в легенды о казахских батырах, увидели древние традиции и их хранителей.

На открытой площадке около сферы Nur Alem открыт фес­тиваль кочевой цивилизации «Наурыз мейрамы». Шумный, веселый, разножанровый, самобытный, он завлекает мгновенно: тут и концерты, и вкуснейшие блюда, и соревнования по национальным видам спорта, и верблюды с лошадьми для прогулок, и даже батыры в полной экипировке, готовые с вами сфотографироваться.

– Наурыз в этот раз необычный, потому что мы построили один из самых больших шаныраков в стране – диаметром 32 метра, выставили 14 юрт, в которых проводят мастер-классы лучшие ремес­ленники, этнодизайнеры, ювелиры, – рассказала организатор фестиваля Майра Измайлова.

А еще показала новинку этого Наурыза – цифровую неономадическую юрту, пошитую специально для праздника. Юрта с окнами, внутри – темная обив­ка и настоящее произведение искусства – кинетическая люстра. Здесь представлены нейросетевые проекты: обращения наших исторических личностей; Абая, Дины Нурпеи­совой, Шокана Уалиханова, но из будущего.

Привлекает взор и скульп­тура Саида Айнекова «ДНК номада» из железа, покрытого бронзой, в которую вплетены своеобразные «кодические знаки» – седло, сундук, верблюды и кони, птица Самрук… Так NeoNomad-юрта соединяет наши богатые традиции с технологиями будущего.

– Стремимся донести, что у нас есть кочевническое прошлое, но мы четко видим свое будущее и хотим глобализировать номадическую культуру, – пояснила Майра Измайлова. – Также объявили конкурс на лучший образ неономада будущего, созданный при помощи нейросетей. Уже поступило 50 заявок.

Представлены здесь и юрта Союза художников, и так называемая «Юрта смыслов», где вам расскажут о значении дуги в культуре и искусстве казахского народа. В соседней юрте можно поиграть в национальные игры: асық ату, арқан тарту, садақ ату.

И вот уже гостей фестиваля зовут принять участие в шести ритуалах Нау­рыза: көрісу, алас, бата беру, саумалық, қаражорға и, конечно же, шашу – только не с конфетами, а с яркими клубками для обмена эмоциями и красками жизни.

На территории международного выставочного центра ­«ЭКСПО» проходит и восточная ярмарка «Наурыз базары». Здесь представлен богатый выбор новых коллекций одежды в этностиле, ювелирных изделий, предметов из керамики, металла, войлока и шелка, сувениров. Доступна свежая продукция от лучших крестьянских хозяйств и товаропроизводителей со всех регионов по самым выгодным ценам: мясные и молочные продукты, овощи, фрукты, крупы, сахар и кондитерские изделия продаются со скидкой 20%.

– Ярмарка такого масштаба проходит в столице впервые. Если мероприятие полюбится жителям и гостям города, то станет ежегодным. Мы привлек­ли не только якорных казахстанских производителей, но и предоставили возможность принять участие в ярмарке среднему и малому бизнесу, создав максимально комфортные условия, – отметил замес­титель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства г. Астаны Максат Жанабаев.

Настоящих гурманов ждет фестиваль восточной кухни от лучших ресторанов: наурыз-коже, свежие лепешки, самса и плов, приготовленный в казане…

И самое приятное: Наурыз продлится три дня. И если вы еще не попали на праздник – сейчас самое время!