​Неоправданные надежды

В первую очередь улучшение коммуникаций, дорог, освещения и благоустройства... Но надежды жителей теперь уже Наурызбайс­ко­го района города обернулись настоящей головной болью и проблемами. Аким райо­на Сайран Сайфеденов на региональной площадке Службы центральных коммуникаций 27 октября 2016 года сообщил, что в течение двух лет из государственного бюджета был выделен 31 млрд тенге для решения проблем прежде всего в особо важных социально-экономичес­ких вопросах.

«До централизованной прокладки систем канализации и водоснабже­ния наши дороги были лучше», – заявляют раздосадованные жители района, которые более трех лет терпят неудобства из-за некачественно отремонтированных дорог, ставших настоящей головной болью для новоявленных горожан. В письме, которое пришло в адрес нашей редакции от имени 75 человек, сказано, что районные и городские власти так и не приняли кардинальных мер по решению наболевшего вопроса.

История этой проблемы тянется с 2014 года, когда по всему Нау­рызбайскому району началась массовая прокладка коммуникаций. Почти все улицы были перерыты. Жители пережили пыль, непролазную грязь и все прелес­ти ремонтных работ в надежде на лучшее завтра. Но дороги и сегодня находятся в удручающем состоянии, о чем свидетельствует тот факт, что недавно в асфальт в буквальном смысле провалилась автомашина КамАЗ.

– В экстренном порядке на место привезли несколько самосвалов с грунтом и наскоро затрамбовали провал земли, – говорит очевидец событий, житель этого района Аскар Аканаев.

Жители пишут письма местным властям, направляют обращения в инстаграм районного и городского акиматов. Кроме отписок, никаких кардинальных мер принято не было. Больше всего жителей возмущает тот факт, что вечером 31 августа 2016 года рабочие засыпали траншеи землей по улице Ауэзова и наспех уложили асфальт к приезду чиновников акимата на открытие школы № 157. Даже дилетанту понятно, что так дороги не строят. После первых дождей покрытие пришло в негодность.

По такому принципу «восстановлено» полотно почти на всех улицах. После многочисленных жалоб подрядные организации проводят мелкий ремонт, засыпая большие ямы холодным асфальтом. Жители не теряли надежды обратить внимание властей на их проблемы и привлекли ряд СМИ к освещению этой темы. На очередное письмо в акимат Наурызбайского района города они получили ответ, что этот вопрос находится в компетенции управления энергетики и коммунального хозяйства ­акимата Алматы, куда жалоба и была перенаправлена. Однако с 15 сентября 2016 года никакого ответа инициато­рами запроса не получено.

Что может сделать чиновник

С кипой писем пришла к руководителю управления энергетики и коммунального хозяйства ­акимата Алматы Ермеку Усенбаеву. Он сообщил, что работы в микрорайоне «Калкаман» по прокладке центральных коммуникаций начаты в 2014 году, в 2016 году завершено более 90% работ. За это время проложено 200 км сетей водопровода и канализации. Согласно тендерным договорам, эти же подрядные организации обязаны были восстановить асфальтовое полотно. Чиновник не отрицает жалоб жителей на качество укладки асфальта, произведенного подрядными организациями. Напомним, что подрядные организации в течение двух лет после сдачи коммуникаций и дорог в эксплуата­цию несут гарантийные обязательства по их обслуживанию.

По его словам, за три года были оформлены десятки штрафов за некачественную работу, за нарушение норм благоустройства, за неубранный строительный мусор. Направлены письменные уведомления в управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК), которое имеет контрольно-надзорные функции и право зарегистрировать проверку в прокуратуре. На основании этой жалобы была проведена прокурорская проверка нескольких компаний – выписаны штрафы, заморожены счета до проведения ремонтных работ. Больше всего претензий и нареканий имеют ТОО «СК Алматы курылыс», New construction, «Нуржолстрой», проводившие ремонт на улицах Аспандиарова и Нурпеисова.

– Из-за неоднократного срыва графика работ и невыполнения своих обязательств руководство компании «Нуржолстрой» неоднократно приглашали в акимат города и призывали добросовестно выполнять свои договорные обязательства. После подачи жалобы в ГАСК у них была приос­тановлена лицензия на два года и расторгнут договор. Конечно, в этой ситуации больше всех страдают жители района, – говорит чиновник и добавляет, что из-за недобросовестных предпринимателей они вынуждены вновь объявлять тендер для поиска подрядчика, а это требует времени.

Получается, что виновниками всех проблем являются подрядные организации, выигравшие тендеры на электронном портале «Госзакупок» на проведение услуг и работ. То есть те самые представители МСБ, интересы которого постоянно отстаивают общество и мы, журналисты, от произвола чиновников, борясь с административными барьерами, коррупцией. Заказчик работ путем электронного конкурса отбирает не только подрядчиков, но и фирмы, осуществляющие авторский и технический надзоры. Экспертизу работ осуществля­ют аттестованные компании, имеющие лицензии на проведение инжиниринговых услуг. Это тот самый случай, когда бизнес контролирует бизнес, но, видимо, ответственность за свою профессиональную репутацию у них пока низкая. В итоге заказчики бегают за подрядчиками и уговаривают их доделать, выполнить взятые на себя согласно договорам обязательства.

Государство выделяет огромные средства на укладку коммуникаций, восстановление дорог, поддерживая развитие малого и среднего бизнеса, но как он выполняет свои обязательства – большой вопрос. В ходе обсужде­ния данной ситуа­ции сделан вывод, что проблему необхо­димо решать на системном уровне. Во-первых, ужесточить конкурс­ные процедуры при проведении электронных закупок, ввести обязательный предварительный квалификационный отбор участников тендера на наличие соответствующей материально-технической базы и квалификации специалистов. Во-вторых, пересмотреть сам принцип электрон­ных торгов, когда во главу угла ставится демпинг цен. К примеру, компании-однодневки дают скидки до 20%, побеждают в тендерах, а затем включают режим полной экономии. Возникает парадоксальная ситуация, когда крупные компании вынуждены предоставлять этим «победителям» в аренду свою технику, базу.

Еще один немаловажный фактор – в конкурсе на прокладку коммуникаций в Алматы участвуют фирмы из разных регионов страны. Тендеры выигрывали предприниматели из Актобе, Петропавловска и Шымкента, которые абсолютно незнакомы с местной инфраструктурой. Их первая задача – как можно быстрее арендовать технику по низкой цене и нанять дешевую рабочую силу, которая априори не будет квалифицированной.

Ермек Усенбаев заверил, что ремонт дорог возобновят с наступлением весны, когда начнет работу асфальтобетонный завод. Подрядчиков обяжут провести ремонтные работы в соответствии с двухгодичными гарантийными обязательствами. За их счет будут устраняться недоработки. Для того чтобы занести все эти компании в реестр недобросовестных поставщиков работ и услуг, необходимо решение суда. Право на приостановление лицензии недобросовестных компаний, осуществляющих технадзор, на шесть месяцев имеет ГАСК, – подчеркнул Ермек Усенбаев.

Кто защитит интересы жителей района?

Мы же можем однозначно сказать одно: так строить дороги нельзя!

«Казахстанская правда» будет следить за развитием событий и держать эту проблему на конт­роле.