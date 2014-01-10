Неотъемлемая часть идеологии

Главная его цель - пропаганда здорового образа жизни. Победителей определили в четырех номинациях - «За вклад в защиту и охрану здоровья сотрудников компании», «За вклад в формирование здорового образа жизни среди населения», «За вклад в борьбу с социально-значимыми заболеваниями», «За вклад в формирование здорового образа жизни среди населения».

В прошлом году за первенство боролись 35 коллективов. Комиссия определяла победителей по нескольким критериям. Это - наличие спортивных баз, площадок, вовлеченность членов коллектива, финансирование этой сферы. Как отметили организаторы конкурса, в городе с каждым годом растет число предприятий, где здоровый образ жизни становится неотъемлемой частью идеологии трудового коллектива. Победителем в номинации «За вклад в защиту и охрану здоровья сотрудников компании» стало ТОО «Алматинский завод мостовых конструкций».

Айгуль Турысбекова