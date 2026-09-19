Неотъемлемая часть национального характера

Вице-Президент провел очередное заседание Идеологического совета

фото с сайта akorda.kz

В Акорде под председательством Вице-Президента Ерлана Карина с участием руководителей структурных подразделений Администрации Президента, центральных государственных органов социального-культурного и информационного блоков состоялось заседание Идеологического совета.

На заседании были подробно рассмотрены текущая повестка внутренней политики, ход подготовки ключевых мероприятий событийного ряда, в том числе Дня труда. Вице-Президент особо подчеркнул необходимость продолжения активной работы по продвижению в обществе идеологии трудолюбия и прогресса.

– Государством поступательно продвигаются конституцион­ные ценности, в том числе трудолюбие и прогресс, уважение к людям рабочих профессий. Президент Касым-Жомарт Токаев придает большое значение культивированию идеологии созидательного труда, отмечает высокими государственными наградами профессионалов своего дела, представителей трудовых династий, – отметил он.

В то же время в информационном поле необходимо постоянно демонстрировать достижения людей труда, их трудовой путь, подчеркивая значимость вклада каждого в прогрессивное развитие страны. Особое внимание нужно обращать на успешные результаты казахстанских IT-проектов, стартапов, внедрение новых цифровых технологий. Эта работа должна проводиться не событийно, а постоянно и на системной основе.

– Конечная цель, сформулированная Президентом, заключается в том, чтобы трудолюбие стало неотъем­лемой частью национального характера, – сказал Ерлан Карин.

По итогам совещания Вице-Президент дал ответственным госорганам конкретные поручения по текущей повестке внутренней политики, отметив, что необходимо и далее обеспечивать контроль и эффективную реализацию всех инициатив и поручений Главы государства, сообщает akorda.kz.

#заседание #Ерлан Карин #Акорда #Идеологический совет

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