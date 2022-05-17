Неотъемлемое право человека – право на жизнь

В ходе круглого стола профессор кафедры теории и истории государства и права, конституционного права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Ермек Абдрасулов высказался о предстоящем референдуме по поправкам в Конституцию РК.

"Основа основ всех прав и свобод человека – это его жизнь. Следовательно, основой всех человеческих и гражданских прав является право на жизнь. Данное право не провозглашается и не предоставляется человеку кем-то и в каком-то объеме. Оно даровано ему природой самим фактом его рождения и неотъемлемо, это право не может быть отнято никем, даже государством", – сказал Ермек Абдрасулов.