Обозначенные Нурсултаном Назарбаевым в Стратегии «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» 7 главных ценностей национальной идеи напрямую связаны с эффективной реализацией гендерной политики. Совершить модернизационный рывок без расширения возможностей женщин и их активного участия в этом процессе будет сложно. Предоставление равного шанса большей половине граждан нашей страны без дискриминации и исключений, для использования «окна возможностей» – вот задача, которая стоит перед казахстанским обществом. Она гармонично переплетается с 8 Целями Развития Тысячелетия (ЦРТ), служит надежной основой для еще большего расширения прав и возможностей женщин. Несмотря на то что формально гендерный аспект относится к цели под номером три, необходимо знать, что она является «сквозной» темой ЦРТ, и без прогресса в этом вопросе ни одна из остальных целей не может быть достигнута в полной мере. Национальная идея «Мәңгілік Ел» и взятые Казахстаном повышенные обязательства в рамках повестки «ЦРТ плюс» требуют активизации женских инициатив.

Комплексное рассмотрение целого спектра вопросов по продвижению Казахстана в 30 наиболее развитых стран завязаны на учет такого важного фактора, как «гендерный компонент». Без осознания того, что экономическая деятельность в своей основе носит социальный характер, и без отражения позиций женщин может возникнуть некоторый перекос в осуществлении взятого курса. Экономика не сможет полноценно функционировать, если женщины не увидят в ней своего места.

Проводимая Президентом страны политика в отношении женщин позволила казахстанцам отойти от такого распространенного в мире феномена, как «гендерная предвзятость». Ярким доказательством тому служит статистика по представленности женщин в Парламенте – более 20%, а в Мажилисе – достигшая 26%.

Женщины справляются не только с возложенными на них обязанностями, но и становятся своего рода стимулирующим фактором для активизации работы. Так, например, по сравнению с прошлым IV созывом значительно увеличилось число законопроектов, инициированных депутатами, и практически все они разработаны женщинами. Особое внимание заслуживает Закон «О противодействии бытовому насилию». Приняты законы «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и другие.

В настоящее время в Мажилисе Парламента обсуждается законопроект «О минимальных социальных стандартах и гарантиях». В нем заложены нормативы, касающиеся таких актуальных вопросов, как жилье, образование, охрана здоровья и социальное обеспечение, медицинская и квалифицированная юридическая помощь, труд и занятость, доступ к услугам государственных организаций культуры и спорта.

В процессе своей деятельности в Парламенте женская часть депутатского корпуса смогла внести свой заметный вклад в развитие социальной сферы. Гендерный взгляд направлен на дальнейшую гуманизацию законодательства, экономический рост на основе индустриализации и инноваций, а также построение светского общества с высокой духовностью.

В Послании отдельное внимание уделено такому важному аспекту, как социальное самочувствие граж­дан, что в свою очередь требует активизации работы государственных органов. Парламентом для этого проведена предварительная работа, принят Закон «О государственных услугах», в котором предусмот­рены стандарты и регламенты для качественного оказания услуг государством, что тесно связано с уровнем удовлетворенности людей. В законе заложен инструмент проведения общественного мониторинга, позволяющий оценить качество предоставления услуг государственными органами различного уровня и механизм анализа текущей ситуации.

Еще один ключевой вопрос, обозначенный Президентом, – доведение доли МСБ до 50% в структуре ВВП, что предполагает усиление его потенциала путем отмены инертных норм, мешающих развитию бизнеса. С учетом того, что среди зарегистрированных малых предприятий количество руководителей женщин составляет около 558 тыс., а по уровню экономической активности они занимают 66,8%, то потенциал их сложно переоценить.

В совокупности экономическая деятельность включает в себя такие компоненты, как усиление тренда инновационной индустриализации, повышение стимулов для научных разработок и развитие инфраструктурной триады. Создание наукоемкой экономики, перевод агропромышленного комплекса на инновационные рельсы и связанное с ними развитие человеческого потенциала требуют повышения роли женщин в обществе. Включение гендерного аспекта в эти процессы будет способствовать удовлетворению социально справедливых и прогрессивных потребностей граждан путем достижения социального компромисса и солидарности.

В активной реализации гендерной политики важная роль принадлежит Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Существующий формат работы, подходы и авторитетный состав ее членов ярко свидетельствуют о строгом следовании общепринятым и демократическим принципам. Это эффективная диалоговая площадка, позволяющая распространять приобретенные знания и накопленный опыт, приобретенный в процессе совместной и заинтересованной работы, не только по всей стране, но и за рубежом.

Огромную роль и содействие в продвижении гендерных вопросов играют политические структуры. Так, например, кадровый резерв партии «Нур Отан» формируется из числа наиболее подготовленных специалистов из всех регионов страны, и этот список включает около тысячи женщин. В правящей партии проводится непосредственная работа с ними на постоянной основе для продвижения их как по государственной службе, привлечения к общественно-политической деятельности.

Президентом в Послании особый акцент сделан на то, что «Казахстан должен стать безбарьерной зоной» через усиление внимания к гражданам с ограниченными возможностями. Достижение ощутимых результатов в этих вопросах также предполагает реализацию принципа равенства.

Без совместных действий динамика развития экономики может значительно замедлиться. Обеспечение реального, а не формального партнерства посредством лучшего понимания потребностей друг друга приведет к практическому осуществлению принципа гендерного равенства как неотъемлемого компонента национальной идеи «Мәңгілік Ел».

Айгуль Соловьева,

член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, депутат Мажилиса Парламента РК